Convegno sul tema: “Il volontariato a Lucca ed il Soropotimist. Sinergie al femminile”

sabato, 16 novembre 2019, 13:38

Martedì 19 novembre, promosso dal Soroptimist International Club di Lucca, è in programma un importante convegno sul tema “Il volontariato a Lucca ed il Soroptimist. Sinergie al femminile”. L’incontro prenderà il via alle ore 18 presso l’hotel Guinigi sulla via Romana. Un evento promosso dal Club diretto dalla presidentessa Khaterine Mcneil, “per non dimenticare quanto a Lucca hanno fatto le donne con il loro impegno e la loro tenacia per la tutela dei diritti della donna e per il sostegno ai minori e per ogni persona in difficoltà”. Parteciperanno con la loro testimonianza Anna Mungai Giurlani, Maria Pacini Fazzi, Olga Pierotti, Nelita Begliuomini, Pina Micheletti e Daniela Caselli. Saranno ricordate tra l’altro due donne lucchesi che si sono particolarmente distinte nella storia della nostra città per il loro impegno nel volontariato: Maria Eletta Martini e Maria Pia Bertolucci, quest’ultima recentemente scomparsa.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.