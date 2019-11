Corso a Capannori per le selezioni di polizia municipale, ultime ore per iscriversi

sabato, 9 novembre 2019, 19:25

E' iniziato il corso di preparazione ai concorsi di polizia municipale, organizzato dalla Uil Fpl insieme a Opes Formazione, agenzia formativa che rappresenta una garanzia a livello nazionale nel settore del pubblico impiego ma ci sono ancora posti disponibili. L'ultimo giorno per iscriversi è lunedì 11 novembre quindi sono le ultime chance a disposizione. Si tratta di una preparazione essenziale per vincere i concorsi organizzati dai Comuni che cercano agenti di polizia municipale: i temi riguardano la normativa vigente, ruolo e funzioni dei vigili urbani così da prendere il punteggio migliore ai test e avere più occasioni di risultare fra i primi della graduatoria. Il corso nella Piana di Lucca è iniziato venerdì e si svolgerà nella sala riunioni di Capannori (Lu) in piazza Aldo Moro, il lunedì e venerdì dalle 17 alle 20. La durata totale del corso è di 30 ore e il costo di 150 euro e si svolgerà al raggiungimento di 15 partecipanti. Al termine del corso sarà rilasciato da Opes un attestato di formazione. Per informazioni e iscrizioni scrivere una email a uilfplformazione@gmail.com