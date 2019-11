Corso soccorritori alla Misericordia di Capannori

lunedì, 18 novembre 2019, 13:50

Parte lunedì sera 25 novembre alle ore 21, presso i locali della Misericordia di Capannori in Via Romana 74, il corso per soccorritori di livello base e avanzato, (ai sensi della legge regionale 25/2001) organizzato in collaborazione con la centrale operativa 118 Alta Toscana e con il patrocinio del Comune di Capannori. Il corso è totalmente gratuito ed è rivolto a tutti i cittadini che abbiano compiuto 16 anni (per il livello base), e 18 anni (per il livello avanzato). Il corso consisterà in lezioni teorico-pratiche con successivo tirocinio sui mezzi di soccorso. Per iscrizioni contattare il numero 0583963371 o (Andrea) il 3346043108.