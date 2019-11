Desco: cibo, salute e bambini, un incontro con pediatri e agricoltori

mercoledì, 27 novembre 2019, 15:41

Appuntamento sabato 7 dicembre alle ore 11.00 nella Sala del Grano del Real Collegio. "Non mi piace la verdura!": quante volte abbiamo visto i nostri bambini rifiutare zucchine, pomodori, insalata a tavola. E magari preferire merendine, cioccolata o bevande caloriche. L'educazione alimentare è una delle "sfide" più difficili per i genitori. La corretta alimentazione del bambino è da considerare un'assicurazione per il suo futuro.

Se ne parla sabato 7 dicembre in occasione dell'incontro dal titolo "Il Bambino: buona tavola, buona crescita, buona salute" nell'ambito delle iniziative de "Il Desco a misura di bambino" in programma nella Sala del Grano del Real Collegio promosso in collaborazione con Coldiretti. Tanti gli autorevoli interventi in agenda. All'incontro partecipano Raffele Domenici (Il gusto si coltiva fin da piccoli), Sara Lunardi (Guadagnare in salute...l'allattamento materno non ha prezzo), Francesco Vierucci (Quanto il troppo stroppia: obesità, situazioni a rischio), Domenico Fortunato (A tavola con le giuste proporzioni), Rina Romani (Alimentazione: cosa è cambiato dai nonni ai nipoti) e l'imprenditrice agricola Elena Giannini con la sua personale esperienza di fattoria didattica. Moderano Angela Vaccaro e Adele Riotta. Conclude la giornata una degustazione tipica di stagione a km 0

L'incontro rientra nell'ambito degli eventi del calendario organizzato in occasione de "Il Desco 2019" in programma a Lucca nei giorni 29, 30 novembre, 1 dicembre, 6, 7 e 8 dicembre. La manifestazione, organizzata dalla Camera di Commercio di Lucca, con il patrocinio del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, del Ministero dei beni culturali, della Regione Toscana è sostenuta dal Comune di Lucca, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dalla Banca del Monte di Lucca. Sponsor della manifestazione ad oggi sono: Mediaus, Naturanda, Paperlynen caps, Ecocanny, Puccini e la sua Lucca, Noi Tv, Sofidel, Lucca Kids, Zebar street cafè, Comunity Cfa, Cook inc., Goditalia e Five Stars.

Sul sito ildesco.eu è possibile consultare il programma completo, con l'indicazione dei giorni e degli orari.