Diciannovenne brasiliana denunciata per furto in un negozio del centro storico

Altre notizie brevi

venerdì, 29 novembre 2019, 18:37

Collettivo "Vivi i Fossi", quattro artisti in mostra presso gli studi degli architetti Mauro Benassi e Filippo Bertucci in via dei Fossi n164, con fotografie di Teresa Del Chierico, Giuditta Pieroni, Elisabetta Tuccimei, e gli acquarelli di Fabrizio Barsotti. Titolo della mostra: "Sogni d'Autunno".

venerdì, 29 novembre 2019, 18:24

Come ogni anno, Il primo di settembre è iniziata in Italia l’ottava edizione di “Wiki Loves Monuments” (WLM https://wikilovesmonuments.wikimedia.it/), un concorso certificato dal Guinness World Records come il più grande mai organizzato al mondo. WLM è promosso dai volontari wikimediani e invita a caricare su WIkimedia Commons, l’archivio di file...

venerdì, 29 novembre 2019, 16:58

Il presidente del Gruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, Giacomo Giannarelli, ha partecipato oggi a Villa Bertelli a Forte dei Marmi al convegno volto alla discussione della legge che ha introdotto il nuovo istituto dei Condhotel.

venerdì, 29 novembre 2019, 16:24

CNA Lucca ricerca Impiegato/a addetto/a per Area Contabile Amministrativa Fiscale. I requisiti:

venerdì, 29 novembre 2019, 16:08

Dopo Bologna, Firenze e molte altre città italiane ora tocca a Lucca. Sabato 7 dicembre dalle ore 17:00 alle ore 18:30, un mare di sardine colorate invaderà pacificamente piazza san Martino.

venerdì, 29 novembre 2019, 15:47

Replica di Fabia Romagnoli alle osservazioni del presidente del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord Ismaele Ridolfi."Vorrei rassicurare, assieme alla presidente della sezione Chimica, plastica e farmaceutica di Confindustria Toscana Nord Fabiana Roberti, il presidente Ridolfi, che forse non ha avuto modo di apprendere con la dovuta completezza quale sia...

venerdì, 29 novembre 2019, 14:12

Nuova misura dell'amministrazione Menesini per migliorare la qualità dell'aria contribuendo alla riduzione dei rifiuti e all'incremento della produttività dei terreni. Il Comune di Capannori ha intenzione di erogare un contributo ai cittadini e alle aziende agricole per l'acquisto di biotrituratori.

venerdì, 29 novembre 2019, 13:00

Nuovo week-end, nuova gara: la Prima Squadra amaranto ospiterà la Cuoiopelli, un avversario da non sottovalutare.

venerdì, 29 novembre 2019, 12:59

Per la prima volta la nuova piazza Aldo Moro di Capannori ospiterà un mercatino natalizio con stand di artigianato artistico, dolciumi e delle associazioni di volontariato del territorio, musica, Babbo Natale e un albero illuminato. Domani, sabato 30 novembre dalle 14 alle 20 e domenica 1° dicembre dalle 9 alle...

venerdì, 29 novembre 2019, 12:54

Si svolgerà lunedì prossimo 2 dicembre, dalle ore 8:30, all'auditorium del centro sanirario Asl in piazza Aldo Moro a Capannori (LU), l'evento di formazione "Strategia aziendale per la prevenzione e gestione delle infezioni: il percorso sepsi".