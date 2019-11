Elisa Montemagni (Lega): “Capannori, urge fare chiarezza sul futuro dei lavoratori della cartiera Pieretti di Marlia"

martedì, 12 novembre 2019, 12:39

"Purtroppo, anche in lucchesia, non mancano le crisi lavorative - afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - e quella che sta colpendo la cartiera Pieretti di Marlia pare essere avvolta nel più fitto mistero."

"La situazione, oltre che delicata, appare, infatti, particolarmente indefinita - prosegue il Consigliere - con ventuno famiglie che sono in ansia per il loro futuro che, ad oggi, appare, purtroppo, molto nebuloso."

"Col passare del tempo - sottolinea l'esponente leghista - anche la problematica debitoria nei confronti di terzi si sta ulteriormente aggravando e ciò non fa, dunque, che penalizzare ulteriormente l'azienda e di conseguenza gli stessi dipendenti."

"A questo punto - sottolinea la rappresentante del Carroccio - considerata la grave e persistente criticità, riteniamo, quindi, opportuno ed urgente che la Regione si muova per aprire un apposito Tavolo con tutte le parti interessate."

"Insomma - conclude Elisa Montemagni - fra stipendi non pagati, se non parzialmente, da alcuni mesi, l'obbligo di andare in ferie senza alcuna retribuzione ed uno stato di completa indeterminatezza, le istituzioni devono essere sempre particolarmente presenti ed auspicabilmente reattive, specie in casi così complessi come appare, indiscutibilmente, quello della Pieretti."