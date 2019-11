English and fun: laboratori didattici in inglese

Altre notizie brevi

giovedì, 7 novembre 2019, 19:23

Con un minuto di silenzio dedicato alla memoria dei tre vigili del fuoco morti ad Alessandria si è aperta la seduta del consiglio comunale di Lucca odierna.

giovedì, 7 novembre 2019, 15:29

«Ora la sinistra rossa e rosé non giochi a fare quella di lotta e di governo: Rossi e Saccardi pari sono nelle responsabilità che hanno portato il sistema salute toscano al tracollo e in particolare sull’infausta riforma sanitaria del 2015.

giovedì, 7 novembre 2019, 15:22

Il Centro Funzionale Regionale (CFR) della Regione Toscana ha emesso oggi un'allerta meteo di colore arancio a causa di abbondanti pioggepreviste nella nottata e nella mattinata di domani 8 novembre.

giovedì, 7 novembre 2019, 12:43

Aumento della manutenzione ai corsi d’acqua, senza prevedere alcun incremento del contributo di bonifica richiesto ai cittadini. Più investimenti per le escavazioni degli alvei. Maggiore attenzione per gli interventi – realizzati in collaborazione con le Università- che mirano alla rimozione preventiva delle alghe e delle piante d’acqua aliene ed infestanti,...

giovedì, 7 novembre 2019, 12:02

Sabato 9 novembre alle ore 17 ad Artè prenderà il via la decima edizione della rassegna "Alla scoperta dell'Africa: tra storia e attualità" promossa dalla sezione Auser Sesto dell'Istituto Storico Lucchese con il patrocinio del comune di Capannori e la collaborazione di Cineforum Ezechiele.

giovedì, 7 novembre 2019, 11:58

Chiara Lico ospite di "Autori all'Agorà" lunedì 11 novembre alle 10 alla Biblioteca Agorà di Lucca, nell'ambito della rassegna "Autori all'Agorà", organizzata da LuccAutori in collaborazione con Biblioteca Agorà e Comune di Lucca, Chiara Lico presenta il suo nuovo libro dal titolo MI HANNO CHIUSO LA SCUOLA.

giovedì, 7 novembre 2019, 11:38

La segreteria studenti dell’Università di Pisa – sede di Lucca - rimarrà chiusa al pubblico il giorno venerdì 8 novembre 2019 per una riunione di aggiornamento del personale.

giovedì, 7 novembre 2019, 11:25

Una crescita fuori controllo dei cinghiali per oltre il 400 per cento in trent'anni: è questo il risultato della non gestione delle popolazioni faunistiche. La sovrappopolazione degli ungulati continua ad essere un problema enorme per gli agricoltori, per la fauna minore, per il territorio, per l'ambiente, per la sicurezza anche...

giovedì, 7 novembre 2019, 11:23

Come ogni anno, per non sovrapporsi alla cerimonia ufficiale che si è tenuta a Lucca lunedì scorso 4 novembre, il Comune di Porcari ha deciso di posticipare a domenica 10 novembre la sua celebrazione della giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Ecco il programma.

giovedì, 7 novembre 2019, 09:31

"Perché, dopo più di due settimane, i consigli comunali di Capannori del 16 e del 23 ottobre non sono ancora visibili online?" A porsi questa domanda è Roberto Martinelli di Fratelli d'Italia Capannori.