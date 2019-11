Festa di San Frediano

Altre notizie brevi

sabato, 16 novembre 2019, 14:49

Era il 12 dicembre 1969 quando una bomba piazzata nella sala centrale della Banca Nazionale dell’Agricoltura, in Piazza Fontana a Milano, provocò una strage: 17 vittime e una novantina di feriti. Sono passati 50 anni da allora e ancora oggi, dopo un processo durato 36 anni, “il più lungo della...

sabato, 16 novembre 2019, 14:41

Ancora un codice arancione per piogge, temporali, vento forte e mareggiate che interessa tutta la Toscana ad eccezione del nord-ovest, dove il codice è giallo. Lo ha emesso la Sala operativa della protezione civile regionale, con decorrenza dalle 18 di oggi, sabato 16 novembre, per rischio idrogeologico e successivamente idraulico.

sabato, 16 novembre 2019, 13:38

Martedì 19 novembre, promosso dal Soroptimist International Club di Lucca, è in programma un importante convegno sul tema “Il volontariato a Lucca ed il Soroptimist. Sinergie al femminile”. L’incontro prenderà il via alle ore 18 presso l’hotel Guinigi sulla via Romana.

venerdì, 15 novembre 2019, 18:39

Così intervengono, per la Lega di Latopascio, Marconi e Fagni attraverso una nota rilasciata all stampa: "I recenti fatti di cronaca che si sono verificati alla stazione - esordiscono -, hanno messo a nudo ancora una volta tutte le difficoltà dell'amministrazione comunale a guida Pd, altopascese"."Nei giorni scorsi - spiegano...

venerdì, 15 novembre 2019, 16:25

Terza edizione per l'iniziativa dei Giovani Imprenditori toscani che coinvolgerà oltre mille studenti in contemporanea in sette città della regione.

venerdì, 15 novembre 2019, 15:32

Il sindaco ha firmato stamani (venerdì) un'ordinanza che vieta a San Gennaro l'uso a scopo potabile dell'acqua dell'acquedotto. L'Azienda sanitaria ha infatti rilevato che l'acqua non soddisfa i parametri di potabilità. L'acqua può essere utilizzata solo previa bollitura prolungata.

venerdì, 15 novembre 2019, 15:16

Anche quest'anno Il Baluardo gruppo vocale lucchese, con il sostegno della Comunità di S. Maria Corteorlandini (per i lucchesi S. Maria Nera) organizza la mostra dei presepi trasportabili. La mostra si aprirà l'8 dicembre 2019 e terminerà il 6 gennaio 2020.

venerdì, 15 novembre 2019, 14:15

«Musei statali lucchesi di Villa Guinigi e Palazzo Mansi: ecco i primi passi per la loro valorizzazione e il loro inserimento nel circuito #domenicalmuseo da cui al momento sono esclusi per mancanza di personale. A seguito dell’approvazione della mia mozione in Consiglio regionale, nel settembre scorso, finalmente è arrivata da...

venerdì, 15 novembre 2019, 13:13

Prosegue “Mutatas Dicere Formas” - Lettura delle Metamorfosi di Ovidio nella traduzione di Vittorio Sermonti, organizzata dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno del Comune di...

venerdì, 15 novembre 2019, 13:03

La Città di Lucca si mobilita per Liliana Segre: nelle ultime settimane al centro di vergognose minacce, che hanno comportato la necessità di assegnare una scorta che vigili sugli spostamenti della senatrice a vita, sopravvissuta al campo di concentramento Auschwitz-Birkenau.