Festività natalizie 2019, ecco come cambiano gli orari della Libera professione

Altre notizie brevi

venerdì, 22 novembre 2019, 16:29

In relazione alla decisione dell'amministrazione di istituire finalmente la figura del garante dei diritti per le persone con disabilità, il coordinatore di Fratelli d'Italia a Capannori Paolo Ricci precisa: "Dopo le nostre richieste, prima in campagna elettorale e poi a mezzo stampa, per l'istituzione di una persona che potesse garantire...

venerdì, 22 novembre 2019, 16:27

Previsto per domani in Toscana un nuovo peggioramento del tempo, con precipitazioni sparse sul nord ovest e in Arcipelago, in estensione in serata dalle zone costiere al resto della regione. Possibilità di isolati temporali in Arcipelago e localmente lungo la costa, con occasionali colpi di vento e grandinate.

venerdì, 22 novembre 2019, 15:04

Acque SpA comunica che, per un’assemblea del personale, mercoledì 27 novembre, dalle ore 10:30 alle 14:30 resterà chiuso al pubblico il PuntoAcque di Capannori (via Cardinale Pacini 5).

venerdì, 22 novembre 2019, 14:46

Cento nuovi treni, 1,4 miliardi di euro di investimenti, tecnologia e comfort al servizio dei pendolari della Toscana. Sono i punti cardine del nuovo Contratto di servizio ferroviario regionale 2019-2034 illustrato oggi da Regione Toscana e Trenitalia (Gruppo FS Italiane).

venerdì, 22 novembre 2019, 14:12

Si terrà venerdi 29 novembre a Pescia, nelle sale del Palagio, il convegno "Carta Bianca al tuo Futuro"; si tratta di un'iniziativa promossa dalle aziende cartarie del distrettto di Lucca e della Valdinievole, che hanno affidato a Assocarta, a Confindustria Toscana Nord, a Formetica e all'Istituto Marchi Forti di Pescia...

venerdì, 22 novembre 2019, 14:11

Domenica 24 novembre si terrà, come evento in programma all’interno della decima edizione della campagna “Forse non sai che…” per la prevenzione e sensibilizzazione sulla tematica del diabete, una camminata lungomare organizzata in collaborazione con l’associazione Nordic Walking – Livorno.

venerdì, 22 novembre 2019, 14:10

In occasione del bicentenario dalla nascita di John Ruskin, la Scuola IMT Alti Studi Lucca ha dato vita ad una serie di iniziative che si collocano nel più ampio contesto delle manifestazioni nazionali e internazionali dedicate al critico d'arte, pittore, pensatore e scrittore britannico.

venerdì, 22 novembre 2019, 14:01

"Purrtroppo - afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - anche a Lucca e provincia il mondo del lavoro è sovente scosso da crisi palesi o latenti, quest'ultime anch'esse peraltro abbastanza pericolose per il futuro dei dipendenti."

venerdì, 22 novembre 2019, 14:00

Ulteriori pesanti limitazioni alle attività venatorie e agricole potrebbero colpire l’area circostante alla zona umida del Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla. È il rischio che paventa il Consigliere regionale Roberto Salvini in seguito all’informativa preliminare al regolamento delle due riserve naturali regionali emanata dalla Giunta.

venerdì, 22 novembre 2019, 13:58

Prosegue "Mutatas Dicere Formas" lettura delle Metamorfosi di Ovidio nella traduzione di Vittorio Sermonti, organizzata dall'Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell'Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa' Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno del Comune di Lucca,...