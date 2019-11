Finalmente installato lo specchio all'inizio di via dei Bocchi a Lammari

martedì, 26 novembre 2019, 12:55

Finalmente installato lo specchio all'inizio di via dei Bocchi a Lammari che consente agli automobilisti che provengono da via dei Ramacciotti di entrare in sicurezza su via Lombarda.

Lo annuncia Guido Angelini consigliere comunale e capogruppo Pd al Comune di Capannori: Si tratta di un incrocio insidioso per chi proviene da via dei Ramacciotti ma anche per chi transita su via lombarda in direzione sud. Infatti la visibilità delle auto che provengono dal centro del paese è ostacolata sul lato sinistro dello stop di via dei Ramacciotti da vecchi edifici commerciali e di servizio. Ovviamente lo specchio è stato installato per una risposta immediata dovuta ai cittadini. Tuttavia in previsione c'è un progetto di riqualificazione già previsto nel Regolamento Urbanistico del Comune di Capannori che consentirà un abbattimento dei vecchi edifici , la realizzazione di un nuovo parcheggio e la costruzione di un nuovo edificio che darà un volto nuovo al centro di Lammari. Guido Angelini consigliere comunale e capogruppo Pd al Comune di Capannori.