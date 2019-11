Fondazione CRL: al via il bando per l’accesso ai contributi per progetti e attività culturali

mercoledì, 20 novembre 2019, 13:18

Prende il via da domani, giovedì, il primo bando che la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha emesso per il 2020. Il bando, dedicato al sostegno di progetti e attività culturali, resterà aperto fino al 30 dicembre prossimo ed è finalizzato alla concessione di contributi sia per il sostegno all’attività ordinaria che per la realizzazione di progetti specifici. Possono accedere ai contributi soggetti pubblici e privati in grado di proporre iniziative, quali mostre, concerti, spettacoli, che si distinguano per l’alta qualità culturale e si configurino come elemento attrattivo e di arricchimento anche sociale della comunità locale. Gli ambiti a cui si rivolge sono dunque quelli delle arti visive, delle attività di musei, biblioteche e archivi, dell’editoria e in generale delle creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie: dalla musica al teatro, dal balletto al cinema e altro ancora.

Per l’assegnazione dei contributi la Fondazione privilegerà i progetti ben definiti per natura e scopo, con una preferenza per le iniziative che si concludono entro un preciso arco temporale o che, comunque, perdurando nel tempo, siano in grado di raggiungere un livello elevato di autonomia economica. Ugualmente importante è la capacità di fare rete, coinvolgere più realtà e rendersi elementi catalizzatori di ulteriori risorse pubbliche o private, con particolare riferimento ai programmi e finanziamenti diretti dell’Unione Europea o ai fondi regionali.

Il bando, che si riferisce alla concessione di contributi per il 2020 e prevede uno stanziamento complessivo di 1 milione di euro, non prenderà in considerazione eventi e iniziative di particolare rilevanza che sono già stati oggetto di un apposito bando biennale 2019-2020 e per i quali sarà possibile fare richiesta su un altro bando, che sarà pubblicato dopo l’estate del 2020, dedicato a “eventi ed iniziative rilevanti” da realizzare nel corso del 2021.

La procedura online di presentazione delle domande è disponibile sul sito www.fondazionecarilucca.it.

La scadenza per inserire le richieste on-line è il 30/12/2019, mentre le richieste cartacee, già inserite e confermate on-line, dovranno essere inviate esclusivamente per posta entro il 15 gennaio 2020.