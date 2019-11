Fratelli d'Italia incontra la cittadinanza di Montecarlo lunedì 4 novembre

domenica, 3 novembre 2019, 13:29

Si terrà lunedì 4 novembre il primo incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza del comune di Montecarlo organizzato da Fratelli d’Italia.

La serata, prevista per le ore 21 nei locali del centro civico comunale in piazza Bertini in località San Salvatore nel comune di Montecarlo, sarà introdotta dal vice commissario provinciale Vittorio Fantozzi (già sindaco di Montecarlo ed oggi assessore) alla presenza del coordinatore regionale del partito Francesco Torselli e del senatore del collegio Patrizio La Pietra che faranno il punto sulla situazione politica nazionale, regionale e locale.



Scopo della serata avviare un ciclo di incontri con la cittadinanza dei comuni della provincia, partendo da Montecarlo dove il movimento della Meloni ha registrato con il 11.9% la percentuale più alta della provincia di Lucca, al fine di presentare pubblicamente il progetto politico di Fratelli d’Italia in vista della più ampia strutturazione territoriale del partito, anche in vista delle prossime elezioni regionali. Per informazioni rivolgersi a Vittorio Fantozzi al 3464003883.