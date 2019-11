Gli autori locali al centro della rassegna 'Il territorio racconta'

Altre notizie brevi

martedì, 26 novembre 2019, 16:56

Nuovi arrivi sono previsti nella provincia di Lucca tra i medici di famiglia. In particolare dal 1° dicembre entreranno in servizio:- la dott.ssa Novella Santini per l'ambito territoriale di Lucca e Pescaglia con ambulatorio principale a Lucca (Via Roma - Corte Sbarra, 15)- la dott.ssa Giulia Marsalli per l'ambito territoriale...

martedì, 26 novembre 2019, 16:35

In merito alla segnalazione fatta da un cittadino residente nella zona, sui lavori per la mobilità lenta in via della Formica a San Concordio (interventi inseriti nei progetti Quartieri Social), l'amministrazione comunale tiene a precisare che quello che dal cittadino è stato definito come 'marciapiede' non è in realtà un...

martedì, 26 novembre 2019, 14:51

Dopo una breve tregua, tornano piogge e temporali in tutta la Toscana. La Sala operativa unificata delle Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo che scatterà dalle 10 di domani, mercoledì 27 novembre, per protrarsi fino alle ore 24.La pioggia interesserà tutto il territorio regionale e le precipitazioni si...

martedì, 26 novembre 2019, 14:39

L'Azienda USL Toscana nord ovest, con il contributo dell'Ordine dei Medici di Lucca, organizza il convegno "I disturbi della voce e la terapia manuale in foniatria", che si terrà sabato prossimo, 30 novembre, a partire dalle 8.30, nell'auditorium del centro sanitario di Capannori, in piazza Aldo Moro.

martedì, 26 novembre 2019, 13:20

Venerdì 29 novembre alle 21 nella sala parrocchiale di Guamo è in programma l'incontro 'Vaccini e antibiotici: facciamo chiarezza' promosso dal Gruppo Donatori di sangue di Badia Coselli Guamo e Vorno in collaborazione con il Comune.

martedì, 26 novembre 2019, 12:55

Finalmente installato lo specchio all'inizio di via dei Bocchi a Lammari che consente agli automobilisti che provengono da via dei Ramacciotti di entrare in sicurezza su via Lombarda.

martedì, 26 novembre 2019, 12:51

In occasione della 'XXXI Mostra Antiche Camelie della Lucchesia' il Comune di Capannori e il Centro Culturale Compitese hanno indetto un concorso intitolato 'Albero Amico' ispirato alla festa dell'albero che ricorre il 21 novembre.

martedì, 26 novembre 2019, 11:07

Dopo la sessione alla Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia venerdì 15 novembre, il 29 novembre alle ore 15 si terrà a Lucca, alla Fondazione Ragghianti (Sala conferenze "Vincenzo da

martedì, 26 novembre 2019, 11:07

martedì, 26 novembre 2019, 10:09

Mancano meno di tre settimane all'evento natalizio che porterà al Teatro del Giglio di Lucca musica e risate sotto il segno della solidarietà. Domenica 15 dicembre, alle 17, Sinergest For Christmas vedrà sul palco i comici Paolo Migone e Maurizio Lastrico e i cantanti Martini Attili e Mr Rain.