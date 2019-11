I giovani, la violenza di genere e il bullismo: a Porcari spettacolo teatrale per riflettere e combattere l'indifferenza

lunedì, 25 novembre 2019, 12:41

Ogni tanto fa bene uscire di scuola e vivere un'esperienza diversa. Come hanno fatto questa mattina (25 novembre) una novantina di alunni di quattro classi della scuola media E. Pea di Porcari, coinvolti, nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in uno spettacolo teatrale scritto, diretto e interpretato da Michela Innocenti all'auditorium Da Massa Carrara.

F.R.A.G.I.L.E è un testo di teatro di narrazione, con l'autrice sola sul palco a dialogare con i ragazzi in modo interattivo. La violenza di genere attraverso storie vere, ma anche tutte le problematiche relazionali che investono questa fascia di età soprattutto in ambiente scolastico, come bullismo e cyberbullismo.

"Lo spettacolo - afferma la consigliera delegata alle Pari Opportunità, Francesca De Toffol - si inserisce nel più ampio programma di sensibilizzazione portato avanti da questa amministrazione e rivolto ai ragazzi più giovani su un tema che sta raggiungendo dati allarmanti come quello della violenza di genere e non solo. Lo spettacolo racconta infatti anche episodi di violenza che non attengono unicamente al rapporto uomo-donna ma investono altre tipologie di contesti e relazioni, come il bullismo e cyberbullismo e tutte quelle forme di interazione che deviano dal naturale percorso di benessere dell'individuo nella collettività. Conoscere, comprendere e interagire - conclude De Toffol - è certamente il primo passo per tenerci lontani dal nemico più terribile per la cura di questi mali: l'indifferenza".