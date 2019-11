“I progressi tecnologici nella ricostruzione degli incidenti stradali”: convegno a Lucca

Altre notizie brevi

martedì, 19 novembre 2019, 13:53

"Quanto segnalato dal Sappe (sindacato di categoria) in merito a ciò che è avvenuto, recentemente, nel carcere San Giorgio di Lucca, testimonia, per l'ennesima volta, come sia urgente e doveroso rinforzare l'organico degli agenti di Polizia penitenziaria, attualmente presenti nella predetta struttura carceraria." Così Elisa Montemagni, capogruppo in regione della Lega.

martedì, 19 novembre 2019, 12:47

«Nella notte della paura alluvione, tra sabato e domenica, quanto riferito dai cittadini circa la mancata attivazione dei soccorsi è realtà. I vigili del fuoco hanno chiamato senza esito tutti i numeri telefonici d’emergenza nella loro disponibilità, anche tentando su utenze obsolete.

martedì, 19 novembre 2019, 12:40

Si svolgerà il 2 dicembre, dalle ore 8:30, all'auditorium del centro sanirario Asl in piazza Aldo Moro a Capannori (LU), l'evento di formazione "Strategia aziendale per la prevenzione e gestione delle infezioni: il percorso sepsi". Il corso ha come responsabile scientifico Cesare Fabrizio Benanti, della Terapia intensiva dell’ospedale di Lucca,...

martedì, 19 novembre 2019, 08:49

Giovedì 21 settembre, alle ore 16:00, presso il Centro Chiavi d'Oro di Lucca (via delle Chiavi d'oro, 6, sotto la Torre Guinigi), presentazione del romanzo poliziesco di Franco Fantozzi, Quella volta che il Santo rise, Carmignani Editrice, 2019.Oltre all'Autore, intervengono Luciano Luciani, e Massimo Scapecchi, grafico e creatore della copertina.

lunedì, 18 novembre 2019, 19:23

Incidente stradale oggi pomeriggio intorno alle 15.40 a Capannori. Si è trattato di uno scontro tra un'auto ed un mezzo pesante in viale Europa (angolo via delle Ville) a Capannori. I tre occupanti dell'auto sono rimasti imprigionati nelle lamiere della vettura; sono quindi stati liberati e condotti tutti e tre...

lunedì, 18 novembre 2019, 18:41

La conoscenza delle istituzioni e dell'ente locale più prossimo ai cittadini, il Comune, si impara da piccoli. È da questo assunto che le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia "Luciana Baroni" di Lunata stamani (lunedì) hanno fatto visita in Municipio.

lunedì, 18 novembre 2019, 18:41

Il prossimo appuntamento di “Wonder women”: martedì 19 novembre a SPAM!, Porcari, una serata dedicata ad una delle protagoniste del movimento di emancipazione femminile russo della seconda metà dell’Ottocento: Olimpia Kutuzova. - INGRESSO LIBERO -

lunedì, 18 novembre 2019, 18:34

Anche i vigili del fuoco di Lucca protesteranno domani a Roma per chiedere pari trattamento retributivo, previdenziale e di carriera con gli altri corpi Iniziativa del sindacato Conapo per fondi in legge di bilancio. Domani anche i vigili del fuoco di Lucca manifesteranno a Roma.

lunedì, 18 novembre 2019, 18:30

Prosegue il progetto “L’opera in sessanta minuti”, ideato e realizzato dal “Circolo Amici della musica Alfredo Catalani” con il sostegno dell’amministrazione comunale di Porcari. Sabato 23 novembre (ore 21.15) all’Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara va in scena una selezione guidata in forma semiscenica di Tosca, musicata da Giacomo Puccini.

lunedì, 18 novembre 2019, 14:03

Negli Istituti di Istruzione di II grado, il concorso è costituito da due percorsi a scelta degli studenti: laboratorio di scrittura creativa e laboratorio di lettura espressiva: invito alla lettura dell'opera di Mario Tobino