I prossimi appuntamenti di “Wonder women”: sabato 23 novembre a SPAM!, Porcari, una serata dedicata a "Emma Goldman" una delle figure più eroiche e affascinanti dell’anarchismo femminista, e lunedì 25 novembre, al Teatro San Girolamo di Lucca, “Smarrimento”, l'ultimo spettacolo di Lucia Calamaro, tra le migliori scrittrici italiane per il teatro contemporaneo, dedicato e interpretato da una splendida Lucia Mascino.



Sabato 23 novembre h 21.00 | SPAM! (Porcari), una serata dedicata a Emma Goldman, una delle esponenti più influenti del movimento anarchico statunitense e del movimento rivoluzionario internazionale, considerata la prima anarco-femminista della storia.

Definita da J. Edgar Hoover (futuro direttore dell'FBI) “la donna più pericolosa d'America”, Goldman ha preso parte attivamente alle vicende storiche più significative della seconda metà dell'Ottocento e della prima metà del Novecento: le lotte per i diritti dei lavoratori e gli scioperi per le otto ore lavorative, le proteste antimilitariste contro la prima guerra mondiale, i movimenti di liberazione delle donne, le campagne per l'aborto e la contraccezione, la Rivoluzione Russa e la Rivoluzione Spagnola.

L'incontro - ad entrata libera - sarà condotto dalla studiosa Carlotta Pedrazzini che ha scritto saggi e articoli sulla Goldman e curato il libro “Un sogno infranto. Russia 1917” (Zero in Condotta, 2017), una raccolta di testi e documenti di Goldman, mai pubblicati in Italia, sulla rivoluzione russa del 1917.

Lunedì 25 novembre h 21.00 | Teatro San Girolamo (Lucca), sarà la volta di "Smarrimento" il nuovo spettacolo scritto e diretto da Lucia Calamaro, tra le migliori scrittrici italiane per il teatro contemporaneo, più volte Premio Ubu, e interpretato da una splendida Lucia Mascino, Premio Anna Magnani per il cinema (2018).

“Smarrimento” è un dichiarato elogio degli inizi e del cominciare. Di quel momento in cui la persona, la cosa, il fatto, appare o sbuca, ci incrocia insomma, creando presenza dove prima c’era assenza.

Questo topos fiorisce attraverso la figura di una scrittrice in crisi, oramai da un po’, che ha dei personaggi iniziali di vari romanzi che non scriverà mai, perché non riesce ad andare avanti. Gli editori, per sfangare l’anticipo, le organizzano reading/conferenze in giro per l’Italia, in modo da tirar su qualche economia mentre lei non produce niente di nuovo e in un colpo solo riuscire a vendere all’uscita degli eventi, qualche copia delle vecchie opere.

Quando non si riesce a continuare, non si può che ricominciare.

(Lucia Calamaro)