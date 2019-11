"Il cielo sopra Berlino" di Wenders torna in sala al cineforum Ezechiele di Lucca

Altre notizie brevi

sabato, 2 novembre 2019, 20:26

La consigliera regionale Alessandra Nardini interviene rispetto all'episodio dei ragazzi vestiti in uniforme SS con croci uncinate al braccio verificatosi a Lucca."Pochi minuti fa - dichiara -, in rete, mi è capitato di imbattermi nel video che ritrae, a Lucca, dei ragazzi in uniforme da SS con croci uncinate al braccio.

sabato, 2 novembre 2019, 19:22

Domenica 3 novembre alle ore 16, all'Area Performance del padiglione Carducci, prende il via l'asta di beneficenza, che mette in palio ai migliori offerenti le opere originali, realizzate dagli artisti nazionali e internazionali presenti in fiera, nel corso di questi 5 giorni di festival.

sabato, 2 novembre 2019, 14:20

sabato, 2 novembre 2019, 13:47

Graduale peggioramento delle condizioni del tempo con piogge e temporali nella seconda parte della giornata di oggi. Domani, domenica, ulteriore peggioramento con piogge e temporali sparsi, soprattutto tra la tarda mattinata e il pomeriggio.

venerdì, 1 novembre 2019, 21:41

La riunione al Centro operativo comunale della Protezione Civile di Lucca di tutti i rappresentanti della complessa macchina organizzativa e logistica di Lucca Comics & Games si è svolta oggi con particolare attenzione ai grandi flussi di pubblico che fino dalla mattina hanno determinato una pacifica e colorata invasione della...

venerdì, 1 novembre 2019, 17:24

Lunedì 4 novembre alle ore 19 verrà celebrata all’ospedale San Luca di Lucca una Messa in ricordo dell’indimenticato operatore Asl Giorgio Mura, molto conosciuto a Lucca per le sue molteplici attività anche in ambito sociale, politico e culturale.

venerdì, 1 novembre 2019, 17:05

In occasione di "Lucca Comics and Games" sabato 2 novembre a partire dalle ore 20, nella Sala della Cultura de "Il Pinturicchio" in via Borgo Giannotti 42/Viale Batoni 127, per tutti gli appassionati di Tex Willer sarà possibile incontrare Claudio Villa e Fabio Civitelli, i principali fumettisti di Tex -...

venerdì, 1 novembre 2019, 16:37

Presso la "Rainbow Virtual Art Gallery", Galleria d'Arte virtuale no profit, a scopo culturale diretta da Bruno Pollacci, direttore dell'Accademia d'Arte di Pisa, si apre la mostra di fotografia creativa intitolata "Corban", con opere di Andrea Madaro .

venerdì, 1 novembre 2019, 14:52

Pubblicato il programma di novembre e dicembre del Cineforum Ezechiele 25,17 a Lucca. Dal 5 novembre all'11 dicembre si alterneranno prime visioni, retrospettive e classici del cinema nelle sale del Cinema Astra e dell'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

venerdì, 1 novembre 2019, 11:09

Venerdì 15 novembre alle 17 apre la mostra di Pittura Idee colorate presso l'Associazione Lucchesi nel mondo -Mura Urbane. Espongono Fabrizio Barsotti e Alma Sheik, da vedere fino 1 dicembre in orario 14,30-17,30 chiuso il lunedì a ingresso libero.