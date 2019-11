Il M5S verso le regionali: "La parola ai cittadini della Toscana"

lunedì, 25 novembre 2019, 13:04

Stasera alle ore 21 presso il Dopolavoro Ferroviario di Lucca in via Cavour 123 il MoVimento 5 Stelle regionale incontrerà eletti, attivisti e cittadini in vista delle elezioni regionali 2020.

"Ci incontriamo sui territori per ascoltare le idee, i pareri e i consigli – afferma Giacomo Giannarelli, Presidente del Gruppo regionale del MoVimento 5 Stelle – Il MoVimento 5 Stelle Toscana vuole governare la regione per farla diventare finalmente quella terra delle possibilità in cui vivere con soddisfazione ogni giorno. Per farlo, ha bisogno dell'intelligenza collettiva, dell'esperienza di molti e dell'entusiasmo di tutti. Saranno dibattuti temi sul metodo di partecipazione alla stesura del programma elettorale, a partire dal lavoro svolto dal M5S Toscana in questi ultimi anni. Saranno individuate le modalità di coinvolgimento nella campagna elettorale e nelle candidature, di cittadini iscritti e non iscritti al M5S. Oltre a ciò si preparerà l'organizzazione territoriale degli attivisti nella campagna elettorale."