Il prepartita di Cristiani: "Squadra generosa, li voglio così"

venerdì, 29 novembre 2019, 13:00

Nuovo week-end, nuova gara: la Prima Squadra amaranto ospiterà la Cuoiopelli, un avversario da non sottovalutare.

«Siamo in una posizione – ha commentato il mister amaranto Pietro Cristiani – per cui non possiamo sottovalutare nessuno. La Cuoiopelli ha le carte in regola per dare del filo da torcere, eppure, al momento, la classifica non rende giustizia a una squadra con giocatori di un certo livello. Come sempre, serve concentrazione e la guardia alta».

Per il Tau una partita tutta da scoprire, quindi, che arriva dopo due bei pareggi, contro il Camaiore e contro il San Marco Avenza. «Siamo ovviamente contenti degli ultimi risultati – prosegue Cristiani –, abbiamo tenuto testa a due signore squadre. Il nostro attacco ha lavorato benissimo, ha creato tante occasioni gol e ha fatto girare la palla. È mancata la finalizzazione, ma i miei ragazzi li voglio così: generosi, capaci di giocare insieme e uniti. Preferisco una squadra che organizza il gioco in modo omogeneo e che si muove verso un unico obiettivo, rispetto a un gioco disunito».

Parole di soddisfazione dal mister per tutta la rosa, quindi, ma in particolare per due giocatori: Mengali e Magini. «Magini ha esordito domenica da titolare e si è rivelato un giocatore maturo e coraggioso. Una classe innata, per un 2002 che ha fronteggiato avversari ben più grandi e di esperienza di lui. Bene anche Mengali, rientrato in campo a testa alta e con entusiasmo».

Una squadra coraggiosa, che lavora bene, spinta da una sana competizione che porta tutti i reparti a dare sempre il massimo, sia in partita che durante l'allenamento. Uno sguardo, per concludere, alla rosa di domenica: «Abbiamo recuperato tutti, sia gli influenzati sia Riccomini che va a riequilibrare la perdita dovuta alla squalifica di Del Sorbo».