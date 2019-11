Inaugura la mostra “Nicholas Kalmakoff (1873 - 1955): Inquietudine & Mistero”

domenica, 3 novembre 2019, 17:03

Si apre la mostra "Nicholas Kalmakoff (1873 - 1955) : Inquietudine & Mistero", allestita presso la "Academy Virtual Art Gallery", Galleria d'Arte virtuale no profit, a scopo culturale diretta da Bruno Pollacci, direttore dell'Accademia d'Arte di Pisa. La mostra sarà visitabile fino al 31 Gennaio 2020, gratuitamente, 24 ore su 24 e con un semplice click da smartphone, tablet o PC all'indirizzo: <https://academyvirtualartgallery.webs.com> . Una volta entrati nel sito della Galleria, per visionare le opere cliccare su "PHOTO GALLERY", in alto, nel menu (nei cellulari il menu è rappresentato da tre righe, in alto a destra). Nell'area "Link Video Mostre" sono utilizzabili i link per visionare tutti i video delle mostre precedenti pubblicati su You Tube e nell'area "Locandine Mostre" sono visionabili e scaricabili le tutte le locandine delle mostre precedenti.

Dalla presentazione della mostra: "...Nicholas Kalmakoff nacque da una nobile famiglia russa a Nervi, in Italia, nel 1873, ed iniziò la sua attività artistica a San Pietroburgo, dove si recò da giovanissimo, partecipando alle esposizioni di "Mir Isskoustva"un'associazione di artisti e letterati che promuoveva i nuovi linguaggi del Simbolismo e dell'Art Noveau. Ebbe esperienze in ambito scenografico e si interessò presto alla "demonologia", iscrivendosi anche ad una particolare setta, scatenando una passione che condizionò tutto il lavoro della sua opera artistica ...".