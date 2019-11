"Iniziativa lodevole del Comune di Capannori, con la quale si eroga un contributo alle famiglie che installeranno un antifurto"

lunedì, 25 novembre 2019, 16:23

Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione: "Iniziativa lodevole del Comune di Capannori, con la quale si eroga un contributo alle famiglie che installeranno un antifurto. L'antifurto è un ottimo dissuasore dal tentare di commettere il furto, tuttavia quando il furto viene comunque perpetrato ai danni del furto si aggiungono quelli provocati all'impianto di allarme. Quindi ben venga la protezione e la prevenzione ma, consigliamo al Comune di Capannori di prevedere anche la cura conseguente al disagio di essere stati violati nella propria intimità e depredati dei propri beni. Ci permettiamo quindi di consigliare al sindaco e alla giunta di Capannori di estendere il contributo ai cittadini che stipuleranno una polizza furto per la propria abitazione, che consentirà di ripristinare la situazione originaria in breve breve tempo. Contribuire alla stipula di una copertura assicurativa è conveniente per molteplici motivi, che vanno da un'incentivazione all'educazione assicurativa della cittadinanza, all'effetto "volano" successivo al sinistro che consente di "spendere" sul territorio senza intaccare i risparmi del cittadino.

Nell'attesa del recepimento della nostra proposta, ricordiamo che gli Agenti di Assicurazione presenti sul territorio di Capannori sono a disposizione della cittadinanza per risolvere qualsiasi problematica inerente la propria sicurezza e protezione. Nel frattempo l'Esecutivo Provinciale di SNA (SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE) è a disposizione del sindaco per i contributi necessari alla verifica di fattibilità".