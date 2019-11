ISI Machiavelli, incontro con Renato Scalia

giovedì, 21 novembre 2019, 10:15

L’ISI Machiavelli nell’ambito del progetto Legalità per una cittadinanza attiva e responsabile, organizza per il 25 Novembre un incontro con l’Ispettore Capo della Polizia di Stato Renato Scalia. Renato Scalia alle 11:00, presso la sala dell‘Affresco del complesso di S.Micheletto, incontrerà gli studenti e le studnetesse delle classi quinte del Professionale Servizi Socio Sanitari, del Liceo Scienze Umane e del Liceo Classico. L’ispettore capo Renato Scalia è membro dell’Ufficio di presidenza della Fondazione Antonio Caponnetto ed è consulente della Commissione Parlamentare Antimafia. Con questa iniziativa l’ISI Machiavelli dà inizio ufficialmente ad un progetto ricco di eventi e manifestazioni che coinvolgeranno la comunità scolastica in importanti momenti di riflessione sui temi della legalità e dell’antimafia. Un particolare ringraziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio per la concessione dei locali e alla Fondazione Caponnetto.