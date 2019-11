Lucca, Convegno Destra "Fabbricanti di mostri", Baccelli e Marras (Pd): "Fango sugli avversari politici, speculate sulle tragedie"

martedì, 12 novembre 2019, 13:55

«Fabbricanti di orribili speculazioni sulle tragedie umane. Questa è la destra anche a Lucca: Casa Pound e Fratelli d'Italia insieme per buttare fango sulla sinistra e gli avversari politici, fomentare odio sulla base di orrende bugie e avvelenare il dibattito politico».

Lo affermano Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd e Leonardo Marras, capogruppo dei Democratici in Regione, commentando l'iniziativa "Fabbricanti di mostri. Dal Forteto a Bibbiano: le mani della sinistra sui bambini" che si terrà a Lucca il 15 novembre e che prevede la partecipazione di un consigliere comunale di Casa Pound, di un deputato di Fratelli d'Italia e del vicedirettore del quotidiano "La Verità".

«Vengono accostate due vicende diverse – spiegano Baccelli e Marras – per affermare cose che nessun tribunale ha mai sancito. Recentemente, proprio il Tribunale per i minorenni di Bologna aveva fatto estrema chiarezza: non esiste un sistema Bibbiano. Per quanto riguarda invece il caso Forteto, vogliamo ricordare che fu proprio grazie al Pd in Regione che si insediarono le commissioni di inchiesta per fare piena luce sui rapporti con la comunità di Vicchio del Mugello. E, anche in quel caso, con le sentenze appena passate dal giudizio della Cassazione, nessun giudice ha mai rilevato coperture o responsabilità di esponenti politici. Ecco perché l'iniziativa di Lucca è una vera e propria schifezza, come ha fatto rilevare anche il nostro capogruppo al Senato Andrea Marcucci. Se vogliono continuare ad usare questi argomenti per la loro meschina campagna elettorale, vuol dire che ci tuteleremo in tutte le sedi e, come sempre, continueremo a parlare di programmi e di cose vere e concrete».