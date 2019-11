"Lucca non odia", martedì sera manifestazione in sostegno di Liliana Segre

venerdì, 15 novembre 2019, 13:03

La Città di Lucca si mobilita per Liliana Segre: nelle ultime settimane al centro di vergognose minacce, che hanno comportato la necessità di assegnare una scorta che vigili sugli spostamenti della senatrice a vita, sopravvissuta al campo di concentramento Auschwitz-Birkenau.

S'intitola "Lucca non odia, al fianco di Liliana Segre", l'iniziativa promossa dall'associazione "Sinistra con", assieme a CGIL Lucca e ANPI, e aperta a tutta la cittadinanza.

L'appuntamento è per martedì prossimo (19 novembre), alle ore 21, nell'auditorium della CGIL, in via Gaetano Luporini 1115, a Lucca: parteciperanno Gianluca Fulvetti dell'Università di Pisa e Rosalba Ciucci, presidente della sezione ANPI di Lucca. Porterà il suo saluto il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini.

"Lucca non odia, e sente il bisogno di dirlo a gran voce – sottolineano gli organizzatori – E' il momento di non restare in silenzio, ma semmai di partecipare: per dimostrare che la solidarietà e il rispetto sono più forti di ogni rigurgito di razzismo e intolleranza. Per questo, invitiamo tutti i cittadini ad essere protagonisti all'iniziativa: per riflettere, condividere, manifestare".