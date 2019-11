“L’ultima chiave”: visita guidata didattica con animazione scenico-musicale presso l’ex Ospedale psichiatrico di Maggiano a Lucca

L’antico manicomio di Maggiano – aperto nel 1773 nell’ex monastero lateranense del ‘500, abbandonato gradualmente a partire dal 1978, in seguito alla legge Basaglia, e chiuso in via definitiva nel 1999 - è l’unico “ospedale dei pazzi” di tutta la Toscana, e uno dei pochi in Italia, che può essere completamente visitato. La FMT sta adoperandosi per salvare dal degrado uno dei più antichi manicomi d’Italia, e trasformarlo stabilmente in un museo e in un luogo dove arte e cultura, scienza e storia possano trovare la sede ideale per tenere viva la memoria di quei luoghi, di quello che hanno rappresentato e dell’opera letteraria del medico-scrittore.

L’associazione Lucchese Arte E Psicologia (ALAP), in collaborazione con la Fondazione Mario Tobino (FMT) e la Società Medico Chirurgica Lucchese (SMCLl) organizza visite mensili presso la sede della Fondazione e dell’ex Ospedale Psichiatrico

Prima data disponibile: mercoledì 20/11/2019 - h 10, Fondazione Tobino Via di Fregionaia, Maggiano (Lu)



La visita prevede:

Accoglienza dello Staff e della Presidente della Fondazione, Prof.ssa Isabella Tobino e registrazione presso la sede della Fondazione (Casa Medici nel cortile della Direzione), con possibilità di possibile visionare filmati e interviste su Mario Tobino e assistere a “L’ultima chiave”, la conferenza multimediale didattica sulla storia dell’assistenza psichiatrica, esposta dal Prof. Enrico Marchi, Psichiatra e consulente della Fondazione Mario Tobino, che ha lavorato a Maggiano fino al 1999, partecipando alla sua chiusura definitiva

Il percorso si snoda all’interno dei luoghi storici dell’ex Ospedale Psichiatrico: Cortile della Direzione, Chiostro del pozzo, Chiostro della divisione femminile, Chiostro della divisione maschile, Laboratorio radiografico, Antiche Scale, Chiesa, Cinema, Camerata, Cucine; l’itinerario narrativo scenico-musicale prevede una serie di brevi soste letterarie, recitative e musicali in alcune delle sedi sopracitate, immortalate dalla penna del Dr.Tobino e rievocate dagli artisti del gruppo “FregionArt” *che da anni collabora con ALAP e FMT.

È proprio Mario Tobino la guida narrante di questo suggestivo ed emozionante viaggio nel tempo che ci fa scoprire le sue più struggenti pagine e le musiche composte dai pazienti negli anni in cui a Maggiano si organizzavano i “Festival della Canzone”.

Passeggiando tra i locali in disuso delle immense cucine, delle camerate, dei chiostri dove i ricoverati giocavano a dama su scacchiere da loro stessi scolpite sui marmi dei sedili, sulla scia delle tante sollecitazioni artistiche è forse possibile immaginare come doveva essere Maggiano anche solo 50 anni fa: una vera e propria cittadina, dove tra medici, infermieri, inservienti e 1200 pazienti vivevano circa 2 mila persone. Un borgo quasi autonomo: i malati coltivavano i campi, facevano il pane, tessevano i vestiti e le coperte. Il Percorso espositivomuseale, che completa la visita, si svolge presso la restaurata Casa Medici, sede della Fondazione, e comprende: la visita alle due Stanzette del medico-scrittore Mario Tobino, e la visita dell’Itinerario espositivo “Stanze con vista sull'Umanità”. Le frasi dei libri di Mario Tobino ci accompagnano nelle stanze, dove osserviamo le fototessere dei malati attraverso una grata, gli strumenti di cura, in sottofondo le voci di chi visse il manicomio.

“Stanze con vista sull’umanità” ci porta nella vita e nella quotidianità dei ricoverati, non solo malati di mente, ma anche donne con figli illegittimi, persone sfortunate, povere e “divergenti” che non avevano un altro posto dove andare, e in generale tutti i diseredati della società, bollati come “matti” secondo le convenzioni sociali del tempo in cui si trovarono a vivere.

Al termine sarà possibile consumare un pranzo rievocativo nell’antica tessenda: un ulteriore momento di immedesimazione in quella che fu la vita tra queste mura manicomiali, dove migliaia di storie si sono intrecciate, dalle celle di contenzione, ai chiostri medioevali fino alle scalinate che ispirarono a Tobino il titolo del suo romanzo “Per le antiche scale”, premio Campiello nel 1971.

Su richiesta è possibile partecipare ad una vista guidata di Lucca (con Daniele Micheli-storico dell’arte).e organizzare un pernottamento in B&B