Maltempo, ancora allerta per pioggia e temporali

Altre notizie brevi

martedì, 26 novembre 2019, 16:56

Nuovi arrivi sono previsti nella provincia di Lucca tra i medici di famiglia. In particolare dal 1° dicembre entreranno in servizio:- la dott.ssa Novella Santini per l'ambito territoriale di Lucca e Pescaglia con ambulatorio principale a Lucca (Via Roma - Corte Sbarra, 15)- la dott.ssa Giulia Marsalli per l'ambito territoriale...

martedì, 26 novembre 2019, 16:35

In merito alla segnalazione fatta da un cittadino residente nella zona, sui lavori per la mobilità lenta in via della Formica a San Concordio (interventi inseriti nei progetti Quartieri Social), l'amministrazione comunale tiene a precisare che quello che dal cittadino è stato definito come 'marciapiede' non è in realtà un...

martedì, 26 novembre 2019, 14:39

L'Azienda USL Toscana nord ovest, con il contributo dell'Ordine dei Medici di Lucca, organizza il convegno "I disturbi della voce e la terapia manuale in foniatria", che si terrà sabato prossimo, 30 novembre, a partire dalle 8.30, nell'auditorium del centro sanitario di Capannori, in piazza Aldo Moro.

martedì, 26 novembre 2019, 13:20

Venerdì 29 novembre alle 21 nella sala parrocchiale di Guamo è in programma l'incontro 'Vaccini e antibiotici: facciamo chiarezza' promosso dal Gruppo Donatori di sangue di Badia Coselli Guamo e Vorno in collaborazione con il Comune.

martedì, 26 novembre 2019, 12:55

Finalmente installato lo specchio all'inizio di via dei Bocchi a Lammari che consente agli automobilisti che provengono da via dei Ramacciotti di entrare in sicurezza su via Lombarda.

martedì, 26 novembre 2019, 12:51

In occasione della 'XXXI Mostra Antiche Camelie della Lucchesia' il Comune di Capannori e il Centro Culturale Compitese hanno indetto un concorso intitolato 'Albero Amico' ispirato alla festa dell'albero che ricorre il 21 novembre.

martedì, 26 novembre 2019, 12:51

martedì, 26 novembre 2019, 11:07

Dopo la sessione alla Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia venerdì 15 novembre, il 29 novembre alle ore 15 si terrà a Lucca, alla Fondazione Ragghianti (Sala conferenze "Vincenzo da

martedì, 26 novembre 2019, 11:07

martedì, 26 novembre 2019, 10:09

Mancano meno di tre settimane all'evento natalizio che porterà al Teatro del Giglio di Lucca musica e risate sotto il segno della solidarietà. Domenica 15 dicembre, alle 17, Sinergest For Christmas vedrà sul palco i comici Paolo Migone e Maurizio Lastrico e i cantanti Martini Attili e Mr Rain.