Maltempo, codice giallo per piogge e temporali fino alla mezzanotte di domani, martedì 12

Altre notizie brevi

lunedì, 11 novembre 2019, 15:45

Un novembre di alta qualità, un novembre in cui la cucina sarà grande protagonista. L'Ente Bilaterale del Turismo Toscano, che vede tra i suoi componenti Confcommercio Imprese per l'Italia, Cgil, Cisl e Uil, promuove a Lucca tre percorsi formativi di alta scuola dedicati alla ristorazione, totalmente gratuiti per gli iscritti all'ente.

lunedì, 11 novembre 2019, 15:00

«Con la chiusura di 25 chilometri di autostrada A11 di domenica mattina per quella che si annunciava come una grande operazione di bonifica della zona dagli ungulati e dal pericolo che generano anche alla viabilità, la Regione ha affermato di aver segnato un successo catturando 16 caprioli. Ecco.

lunedì, 11 novembre 2019, 13:39

Nell'ambito delle attività previste per il 2019 la Rete documentaria lucchese – Archivi organizza un ciclo di tre seminari gratuiti di ambito archivistico, prioritariamente rivolti a quanti, operando a vario livello in contesti pubblici o privati, gestiscono o comunque trattano documentazione archivistica senza avere una formazione specifica in materia di archivi.

lunedì, 11 novembre 2019, 13:13

Prosegue il percorso partecipativo “Vetrina delle Vetrine”, il progetto rivolto agli esercenti e a tutta la cittadinanza per valorizzare gli esercizi commerciali di vicinato, intesi non solo come attività ma anche come luoghi di incontro utli a mantenere le relazioni sociali all'interno delle comunità.

lunedì, 11 novembre 2019, 12:41

Arriva nella provincia di Lucca Il Mese del Diabete del Cane e del Gatto, l’iniziativa realizzata da MSD Animal Health in collaborazione con ANMVI e Diabete Italia che ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza del diabete veterinario tra i pet parents di tutta Italia attraverso attività di informazione e sensibilizzazione.

lunedì, 11 novembre 2019, 11:48

"Se un primario, anche se solo tramite un post sui social - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - esterna pubblicamente le sue preoccupazioni, in merito alla problematica delle liste d'attesa infinite, ciò è un'ulteriore e diretta testimonianza che, nonostante qualcuno si ostini ad affermare il contrario,...

lunedì, 11 novembre 2019, 11:33

La lotta alle malattie genetiche rare adesso arriva “sotto casa”, con una comoda donazione presso il proprio tabaccaio di fiducia.Grazie a una rete di 40.000 punti vendita in tutta Italia, ossia il network di tutti i tabaccai convenzionati con LIS Istituto di Pagamento S.p.A, d’ora in poi hai una nuova...

lunedì, 11 novembre 2019, 11:08

«Il progetto di raddoppio ferroviario depositato da Rfi per Altopascio prevede che il sottopasso tra via Torino e la strada provinciale, tra le altre criticità di pendenze e curvature, incroci il Rio Tassinaia. Non è però chiaro secondo quali criteri a livello di sicurezza idraulica.

lunedì, 11 novembre 2019, 10:33

Il Circolo Centro Storico del PD organizza giovedì 14 novembre alle 17.30, presso la Chiesina dell'Alba (Porta S. Gervasio), un incontro pubblico sul tema "Princìpi di integrazione culturale per una politica dell'immigrazione". L'incontro sarà aperto dal prof.

lunedì, 11 novembre 2019, 09:51

L'8 novembre, in occasione del XL Congresso nazionale della Società Filosofica Italiana tenutosi a Pistoia (UNISER) e a Firenze, si sono svolte le votazioni per il rinnovo della presidenza nazionale e dei componenti del direttivo nazionale.