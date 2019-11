"Man tenere": la fotografia per riflettere sulla violenza contro le donne. Domenica a Palazzo Ducale apre la mostra organizzata da Idearte

venerdì, 22 novembre 2019, 09:13

Non è un errore, bensì una provocazione, un modo per riflettere sul potere delle mani, che dovrebbero essere, sempre, simbolo di tenerezza, di accoglienza, di rispetto e di amore e non sinonimo di violenza e prevaricazione inconsulta. Si chiama "Man tenere" la mostra fotografica contro la violenza sulle donne che questa domenica sarà inaugurata nei locali dell'ex Caffetteria di Palazzo Ducale, nel centro storico di Lucca, in occasione della Giornata mondiale del Fiocco Bianco. Nell'ambito delle iniziative per il 25 novembre, anche quest'anno l'associazione Idearte ha deciso di utilizzare la fotografia come strumento in grado di far riflettere su questo drammatico tema.

"Questa mostra ha il principale obiettivo di sensibilizzare ulteriormente i visitatori al grave problema della violenza sulle Donne, attraverso immagini che artiste ed artisti hanno pensato, curato e realizzato con quella indiscussa sensibilità artistica che contraddistingue i loro scatti relativi all'ambito femminile" raccontano Nelita Specchierla e Marzia Francesconi, presidente e vicepresidente dell'associazione.

"Il titolo è un gioco di parole, un "verbo scomposto" usato in modo provocatorio, al pari di una metafora; vuole evidenziare il potere delle mani che dovrebbero essere, sempre, simbolo di tenerezza, di accoglienza, di rispetto e di amore e non sinonimo di violenza e prevaricazione inconsulta – spiega il direttore artistico Peppe Tambè -. Al contempo, il significato di "tenere per mano" apre la porta ad un futuro "diverso", una sorta di accompagnamento verso una nuova e più serena fase della Vita, con la riconquista della fiducia in se stesse e negli altri, anche se alle spalle si ha un passato denso di soprusi e cicatrici".

Sono 12 i fotografi selezionati. All'interno della mostra saranno esposte anche delle opere dell'autore Stefano Lotumulo e un elaborato della classe 2a moda dell'Istituto superiore Machiavelli/Civitali: un paio di ali di carta, quale simbolo della libertà della Donna

L'iniziativa è patrocinata da Comune, Provincia e Prefettura di Lucca, Polizia di Stato, Unicef e FIAF e ha ricevuto il supporto di Sinergest, Abbigliamento Paola e Italstage.

L'inaugurazione è in programma domenica, 24 novembre, alle ore 11 a Palazzo Ducale. La mostra rimarrà aperta fino all'8 dicembre, dalle 15:30 alle 18:30; il sabato e i festivi anche dalle 10 alle 12:30. L'ingresso è gratuito.