Marcia sulle Mura di Lucca

Altre notizie brevi

sabato, 9 novembre 2019, 11:37

Torna l'edizione autunnale della "Sagra dei mondi", la cena multietnica con musiche e canti promossa dal Comune e dall'Osservatorio per la Pace di Capannori. L'iniziativa si svolgerà sabato 16 novembre a partire dalle ore 20.30 nella sala parrocchiale di Segromigno in Monte.

sabato, 9 novembre 2019, 09:49

La programmazione di Ezechiele a Lucca di questa settimana prevede il film documentario Antropocene - L'epoca umana, acclamata e premiata opera che evidenzia l'impatto delle attività umane nel trasformare irrimediabilmente il pianeta Terra. Tra questa anche la devastazione delle Alpi Apuane con l'intensiva attività di estrazione del marmo.Di seguito la...

sabato, 9 novembre 2019, 09:29

Check-up completo ai cani ospiti del canile comunale e lezioni su come gestire al meglio il proprio amico a quattro zampe. Sono queste le nuove iniziative messe in campo dal canile di Pontetetto nell'ambito della collaborazione con il dipartimento di scienze veterinarie dell'Università di Pisa.Questo mese gli studenti del professore...

venerdì, 8 novembre 2019, 16:53

Sarà lo psicanalista Massimo Recalcati il prossimo ospite del ciclo di incontri Conversazioni in San Francesco, voluto e organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. La conferenza, intitolata La tentazione del muro, si terrà venerdì 15 novembre, alle 21.'Conquiste.

venerdì, 8 novembre 2019, 16:08

Domenica 10 novembre alle 17, presso il Teatro del Giglio, si terrà la cerimonia conclusiva delle celebrazioni per il 70° della Confartigianato di Lucca.

venerdì, 8 novembre 2019, 15:23

I consiglieri e gli assessori del Partito Democratico di Capannori (Silvia Amadei, Guido Angelini, Ilaria Carmassi, Davide Del Carlo, Giordano Del Chiaro, Laura Lionetti, Lia Miccichè e Mauro Rocchi) esprimono la propria vicinanza e solidarità alla senatrice Liliana Segre."Un Paese in cui una donna di 89 anni - affermano -,...

venerdì, 8 novembre 2019, 15:04

Necci e frittelle con ricotta o Nutella sono le specialità che si potranno gustare domenica 10 novembre dalle ore 15.30 alla "Festa della farina dolce" che si terrà nei locali parrocchiali di Segromigno in Monte. L'iniziativa è promossa dai Donatori di sangue "Fratres" di Segormigno in Monte in collaborazione con...

venerdì, 8 novembre 2019, 13:49

«Creare occupazione, agevolare sviluppo e impresa, tendere una mano alla rete di pmi, sburocratizzare, alleggerire la pressione fiscale, riordinare il sistema pensionistico: all'iniziativa di stamani al Teatro del Giglio di Lucca organizzata da Conflavoro ho ritrovato tutti questi temi che sono tutti i temi al centro dell'iniziativa di Forza Italia...

venerdì, 8 novembre 2019, 13:10

La visita comprende un percorso esterno del complesso dell'ex manicomio, un percorso all'interno nelle zone agibili (giardino della direzione, chiostro del pozzo, chiostri della divisione femminile e maschile, chiesa, camerata, cucine, sala pittura e sala radiologica) ed un percorso espositivo presso la restaurata Casa Medici sede della Fondazione che comprende:...

venerdì, 8 novembre 2019, 13:10

«E’ una cosina facile facile: se gli agenti di polizia locale hanno compiti di pubblica sicurezza per la legge, allora devono anche essere inclusi nelle convenzioni come quella fra Regione e Trenitalia al pari degli altri corpi di pubblica sicurezza.