Montemagni (Lega): “Comune e regione stanziano fondi per alloggiare i Rom"

lunedì, 25 novembre 2019, 10:27

"Il comune di Lucca, ben supportato dalla Regione Toscana - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - stanzia circa cinquecentomila euro per la realizzazione di tre appartamenti da destinare ai rom ed i lucchesi, in lista magari da anni per un alloggio Erp, ringraziano sentitamente l'amministrazione comunale e la sodale Regione per l'interesse mostrato nei loro confronti...."



"Battute a parte - prosegue il consigliere - ci sembra davvero irragionevole destinare fondi pubblici per agevolare delle famiglie rom, a scapito di altre persone che, a nostro avviso, ne avrebbero maggiormente ed urgente bisogno."



"Una decisione che, dunque, stigmatizziamo apertamente-precisa l'esponente leghista- che è, purtroppo, in linea con quanto fatto in questi anni da una Sinistra più dedita a risolvere i problemi di immigrati o affini che quella dei toscani."



"Considerato che metà del contributo arriva da Firenze - sottolinea la rappresentante del Carroccio - redigeremo, pertanto, un atto per conoscere in dettaglio il piano "So-stare ai margini" perché vogliamo sapere se, com'è probabile, altri soldi siano stati destinati ad operazioni simili anche nel resto della Regione."



"In pratica - conclude Elisa Montemagni - ai rom si riservano immobili ristrutturati, mentre i cittadini sono costantemente vessati da tasse e scarsità di servizi; fortunatamente il 2020 è alle porte ed almeno a livello regionale, le cose cambieranno radicalmente!"