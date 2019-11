Montemagni (Lega): "Inaccettabili episodi di violenza al San Giorgio"

"Quanto segnalato dal Sappe (sindacato di categoria) in merito a ciò che è avvenuto, recentemente, nel carcere San Giorgio di Lucca, testimonia, per l'ennesima volta, come sia urgente e doveroso rinforzare l'organico degli agenti di Polizia penitenziaria, attualmente presenti nella predetta struttura carceraria." Così Elisa Montemagni, capogruppo in regione della Lega.



"Episodi di violenza intollerabili - prosegue il consigliere - che hanno visto come protagonisti due dei tanti detenuti stranieri che popolano i nostri istituti di pena. A fronte di questi atti delinquenziali - precisa l'esponente leghista - è quindi fondamentale che gli agenti possano fronteggiare in numero adeguato queste esecrabili manifestazioni di violenza, poste in atto nei confronti di chi, fra mille difficoltà, svolge quotidianamente il proprio delicato compito."



"Oltre a vari problemi di ordine strettamente logistico - sottolinea Montemagni - è inaccettabile che, ad esempio, nell'impegnativo turno notturno siano in servizio circa la metà degli agenti che servirebbero, senza dimenticare gli stressanti turni di lavoro a cui sono sottoposti gli agenti nella struttura lucchese."



"Nell'esprimere, dunque - conclude la rappresentante del Carroccio - la nostra totale solidarietà al personale in servizio, chiediamo che il Ministero competente non si volti dall'altra parte, ma si adoperi per ridare dignità ed un minimo di sicurezza alla Polizia penitenziaria in forza al San Giorgio."