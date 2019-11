Montemagni (Lega): "Tanto per cambiare, il Pd vuole stanziare fondi per gli immigrati"

venerdì, 15 novembre 2019, 12:24

"Si potrebbe dire che "il lupo perde il pelo ma non il vizio" - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - in merito ad una recente esternazione dell'Assessore Bugli che ha candidamente dichiarato di voler allargare il campo di coloro i quali godranno di un sostegno economico(tramite un accordo tra Regione, Anci e Coordinamento nazionale delle Comunità d'accoglienza) anche agli immigrati esclusi dal sistema dell'accoglienza."



"In pratica - prosegue il consigliere - altri soldi che verranno destinati a coloro i quali, non avendo gli idonei requisiti, sono da ritenersi, a tutti gli effetti, illegittimamente presenti sul territorio nazionale."



"A fronte di ciò, vogliamo ricordare che i dati relativi al triste e grave problema della povertà nella nostra regione - precisa l'esponente leghista - sono particolarmente allarmanti, visto che rilevano circa 100.000 famiglie in povertà relativa ma evidente, oltre 60.000 in povertà assoluta e più di 250.000 nostri corregionali che si trovano in condizioni di massima precarietà."



"A fronte di queste cifre drammatiche - sottolinea Montemagni - chi governa (male, ma fortunatamente ancora per poco) questa Regione non si rende conto dell'enorme criticità ed orienta, in modo inaccettabile, fondamentali risorse per favorire persone non meglio identificate."



"Noi non ci stiamo - conclude la rappresentante del Carroccio - e quindi abbiamo presentato un'apposita mozione in cui chiediamo espressamente che i predetti fondi vengano destinati immediatamente alle tante famiglie toscane in stato di palese necessità."