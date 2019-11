Musei statali lucchesi da valorizzare, dopo mozione Marchetti (FI)

venerdì, 15 novembre 2019, 14:15

«Musei statali lucchesi di Villa Guinigi e Palazzo Mansi: ecco i primi passi per la loro valorizzazione e il loro inserimento nel circuito #domenicalmuseo da cui al momento sono esclusi per mancanza di personale. A seguito dell’approvazione della mia mozione in Consiglio regionale, nel settembre scorso, finalmente è arrivata da parte della giunta toscana la nota di attuazione in cui si annuncia di aver avanzato un sollecito al Polo Museale della Toscana affinché si attivi per ottenere un reintegro dei livelli di personale indispensabili a garantire al pubblico la fruizione dei due musei nazionali di Lucca. E’ un primo passo, finalmente»: ad annunciare il successo messo a segno è l’autore della mozione servita da impulso per avviare l’operazione, ovvero il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti.

«Le collezioni presenti nei due Musei nazionali di Villa Guinigi e Palazzo Mansi – spiega – sono attrattive. Più volte mi sono imbattuto in turisti spaesati che trovano i due siti chiusi. E allora, dopo aver verificato che effettivamente questi musei sono aperti solo dal martedì al sabato, mi sono attivato. E il Consiglio regionale mi ha riconosciuto ragione, impegnando la giunta ad occuparsene subito. Oggi i primi risultati».

«Certo la Regione – illustra Marchetti – mette non una ma dieci mani avanti annunciando che il percorso non sarà né breve né semplice. Ma per lo meno il dado è tratto e oggi si può a buon titolo sperare in un “ampliamento o una revisione degli orari di apertura al pubblico, nell’ottica di una maggiore fruibilità del patrimonio”, per usare le parole dell’assessore regionale Monica Barni che sigla la nota di attuazione della mia mozione. Adesso non mi resta che controllare che l’iter proceda».