Natale a Porcari

sabato, 30 novembre 2019, 17:58

Dicembre porta con sé il Natale e Porcari saluta l'inizio del mese con "Natale a Porcari". Domenica 1 dicembre, a partire dalle 10, le strade del centro di Porcari si animeranno con i colori del Natale fino alle 18. Mercatini, spettacoli e shopping: questi sono gli ingredienti fondamentali di questo formato giunto ormai alla sua terza edizione. La vicepresidente di Porcari Attiva, Renata Bonacchi, afferma: "L'atmosfera natalizia avvolgerà Porcari in un contesto adatto a tutte le età. Per le strade suoneranno le note degli Zampognari itineranti e Babbo Natale sarà presente tutto il giorno per ascoltare i desideri dei più piccoli grazie alla partecipazione della Croce Verde. I commercianti cercano ogni anno di mettere a punto un programma capace di regalare a tutti emozioni e momenti di spensieratezza, in grado di valorizzare il nostro territorio". Da segnalare in particolare due appuntamenti: alle ore 15.30 in piazza Orsi si terrà il concerto della Fanfara dei Carabinieri, a cura della Scuola dei Marescialli e Brigadieri di Firenze in uniforme storica. Altro momento di richiamo sarà alle Ore 17 in Piazza Uda quando il coro gospel Joyful Ensemble regalerà un concerto unico. Inoltre, a cura della Fondazione Lazzareschi, sarà possibile visitare la mostra dedicata alle biciclette da lavoro dagli anni '20 agli anni' 60, che sarà aperta tutto il giorno. Infine, la giornata terminerà con l'accensione delle luci natalizie. Porcari Attiva vi dà appuntamento a domani domenica 1 dicembre per trascorrere con voi una giornata di allegria.