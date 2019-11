"No, non me la sono cercata. Perché la violenza non è colpa delle donne”: sabato 23 novembre alle 17 nella sala MEM (via Sant'Andrea, 33, Lucca)

venerdì, 22 novembre 2019, 11:19

"No, non me la sono cercata. Perché la violenza non è colpa delle donne”.È questo il titolo dell'incontro che si terrà domani, sabato 23 novembre, alle 17, alla Sala MEM al Cred, in via Sant'Andrea, 33. L'incontro e la testimonianza di una donna su un tema che riguarda da vicino tutti, per conoscere e riflettere.

Intervengono Ilaria Bonuccelli, giornalista e scrittrice, caposervizio regionale del quotidiano “Il Tirreno”, da tempo impegnata in prima persona per raccontare e sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema, autrice del libro inchiesta “Per ammazzarti meglio”, appena uscito per le edizioni "Il pozzo di Micene"; Sonia Cortopassi, medico psichiatra, dottore di ricerca e psicoterapeuta.

In sala Ilaria Vietina, assessora alle politiche di genere, Lodovica Giorgi, avvocata, Piera Banti, referente del codice rosa per l’USL Toscana Nord Ovest - Lucca e Valle del Serchio, e Daniela Caselli, presidente LUNA Onlus Centro Antiviolenza.

Modera l'incontro la giornalista Anna Benedetto.

Ingresso libero.