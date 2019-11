Nuova Breve

giovedì, 21 novembre 2019, 01:49

"Sono alcune migliaia in tutta Italia e molte anche in Lucchesia - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega - i lavoratori(in gran parte donne, non più giovanissime) che si occupano di tenere pulite le scuole e svolgono pure la funzione di bidelle che rischiano seriamente il posto di lavoro."

"Comprendiamo e sosteniamo apertamente - prosegue il Consigliere - la loro odierna mobilitazione, perché c'è addirittura il forte rischio di massicci licenziamenti."

"L'attuale bando statale di assunzioni - precisa l'esponente leghista - coinvolgerebbe, infatti, solo in parte le attuali lavoratrici del comparto e quindi è necessario che la Regione si muova col Governo nazionale per ampliare la platea dei beneficiari."

"In caso contrario - sottolinea la rappresentante del Carroccio - molte dipendenti si ritroverebbero, inevitabilmente, escluse dal mondo del lavoro(con scarse possibilità di essere ricollocate), andando così ad ingrossare, purtroppo, la schiera dei disoccupati presenti in Lucca e provincia."

"Sappiamo che, proprio sul fronte, ad esempio, degli Ata (gli storici ed insostituibili bidelli) - conclude Elisa Montemagni - molte scuole toscane lamentano pesanti carenze e quindi ci auguriamo che l'accorato appello delle lavoratrici in questione, non resti inascoltato da parte delle Istituzioni regionali e nazionali."