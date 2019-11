Oggi sono stati effettuati i lavori elettrici ed idraulici per ripristinare l'acqua frizzante al fontanello pubblico di Lammari in via Montale

martedì, 12 novembre 2019, 12:56

Guido Angelini consigliere comunale del partito democratico di Capannori: "Oggi sono stati effettuati i lavori elettrici ed idraulici per ripristinare l'acqua frizzante al fontanello pubblico di Lammari in via Montale. Purtroppo il casottino e stato devastato internamente dal gruppetto di vandali che circola a lammari e negli altri paesi vicini. Ormai è stato preso di mira e per pochi spiccioli fanno danni rilevanti alla struttura. Per evitare che si debba chiudere come si è dovuto fare per il distributore del latte, chiedo al sindaco Menesini di installare una telecamera di videosorveglianza in via Montale. Fra l'altro sarebbe utile anche per la scuola elementare e materna".