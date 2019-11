ORIENTA-TO 2019, le professioni del futuro spiegate agli studenti

venerdì, 15 novembre 2019, 16:25

Terza edizione per l'iniziativa dei Giovani Imprenditori toscani che coinvolgerà oltre mille studenti in contemporanea in sette città della regione.

Nell'area di Confindustria Toscana Nord, sono più di 500 gli studenti coinvolti

Sette città toscane e oltre mille ragazzi delle classi 4° e 5° degli istituti superiori della regione. Sono i numeri di Orienta-To 2019, la grande iniziativa, organizzata dai Giovani Imprenditori toscani, che vede svolgersi in contemporanea ad Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato incontri di orientamento sui percorsi formativi universitari e sulle opportunità offerte dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS) del territorio.

Un focus sulle professioni del futuro. Un impegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana, in collaborazione con i Gruppi Giovani Imprenditori delle rispettive città toscane che partecipano all'iniziativa, che vuole agevolare i giovani studenti nella scelta della propria carriera professionale. Una "bussola" per orientarsi fra i tanti percorsi formativi che offrono straordinarie opportunità occupazionali, ma che spesso i giovani studenti non conoscono o conoscono ancora troppo poco.

Saranno più di 50 i relatori che parteciperanno agli incontri in rappresentanza delle Università di Firenze, Pisa e Siena, degli ITS della regione e molte le testimonianze delle imprese sulle professionalità più richieste per il futuro.

«L'impresa del futuro ha bisogno dei giovani: per questo serve avvicinare il mondo del lavoro a quello della formazione e orientare i giovani a fare le scelte giuste. Il nostro Paese non ha materie prime, ma ha capitale umano, conoscenza e talento e su questo dobbiamo puntare per costruire il nostro futuro – spiega Eleonora Anselmi, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana – Orienta-To è un impegno concreto per provare a ridurre quel mismatch tra domanda e offerta di lavoro che esiste anche nel nostro territorio»

Orienta-To si inserisce nell'ambito delle iniziative della XVIII Settimana della Cultura d'Impresa organizzata da Confindustria e ha ottenuto il patrocinio della Regione Toscana.

Per quanto riguarda il territorio di Confindustria Toscana Nord, le iniziative (tutte con inizio alle ore 9.00) si terranno:

A Lucca presso l'Auditorium del Suffragio;

A Pistoia presso la Biblioteca San Giorgio e presso l'Aula Marini di Uniser;

A Prato, presso l'Auditorium del Palazza dell'Industria, in Via Valentini.

Fornisce i numeri della edizione 2019 di Orienta-to a Lucca Pistoia e Prato il presidente dei Giovani di Confindustria Toscana Nord, Davide Trane: "Un evento che continua a crescere e che quest'anno nelle nostre tre province avvicina complessivamente 506 studenti di 23 classi appartenenti a 13 istituti scolastici diversi. Evidentemente la formula convince e ogni anno si rafforza".