Panchieri (Pd): "Due belle notizie per il centro storico"

Altre notizie brevi

mercoledì, 27 novembre 2019, 17:14

"Vietare l'ingresso allo stadio alla gloriosa bandiera della Repubblica pisana o sanzionare chi la porta orgogliosamente con sé è un insulto al popolo e alla storia del nostro territorio. Sarà presentata nei prossimi giorni in proposito un'interrogazione al Ministro dell'Interno affinché faccia subito chiarezza su quanto avvenuto domenica scorsa allo...

mercoledì, 27 novembre 2019, 16:40

Sabato 30 novembre alle ore 16.30, nella sede del Centro Culturale 'Le Macine' in via del Mulino a Colle di Compito, si terrà la presentazione del libro 'Gli archi delle fontane'. Si tratta del catalogo della mostra fotografica 'Dalle sorgenti alle fontane cittadine' di Mariano Manfredini, allestita nell'aprile scorso alla...

mercoledì, 27 novembre 2019, 16:39

Un coordinamento tra Consigli comunali per concordare iniziative e sviluppare programmi comuni su alcuni temi di interesse condiviso. È l’idea che il presidente del consiglio comunale di Lucca, Francesco Battistini, ha esteso ai colleghi di Altopascio, Sergio Sensi, Capannori, Gigliola Biagini, Porcari, Francesca De Toffol e Pescaglia, Sandro Ricciardi.

mercoledì, 27 novembre 2019, 15:43

Continuano le sorprese del “Progetto Luci di Natale 2019”, organizzato dal Centro Commerciale Naturale Città di Lucca di Confcommercio in collaborazione e con il contributo del Comune di Lucca. Per rendere ancora più attrattiva la città per i visitatori vicini e lontani, la giunta ha approvato ieri (26 novembre) la...

mercoledì, 27 novembre 2019, 15:41

Appuntamento sabato 7 dicembre alle ore 11.00 nella Sala del Grano del Real Collegio. "Non mi piace la verdura!": quante volte abbiamo visto i nostri bambini rifiutare zucchine, pomodori, insalata a tavola. E magari preferire merendine, cioccolata o bevande caloriche. L'educazione alimentare è una delle "sfide" più difficili per i genitori.

mercoledì, 27 novembre 2019, 11:55

Sono molti i pazienti, in particolare quelli colpiti da ictus, e quelli con dolore a carico delle spalle, che grazie alla "Manovra Grimaldi" hanno potuto recuperare la propria attività motoria. Proprio a questa particolare tecnica è dedicato il convegno "Dal controllo motorio al recupero di forza", organizzato dall'associazione Luigi Grimaldi,...

mercoledì, 27 novembre 2019, 10:59

La "manovra Grimaldi" sarà al centro del convegno di sabato prossimo, 30 novembre, che si svolgerà a partire dalle ore 8.30, nel Salone dell’Episcopio dell’Arcidiocesi di

mercoledì, 27 novembre 2019, 09:05

È convocato martedì 3 dicembre alle ore 9,30 nella Sala consiliare di Palazzo Santini (via Cesare Battisti 14) un tavolo tecnico di lavoro per discutere e stabilire le migliori modalità operative da adottare, nel rispetto della legge, per favorire e semplificare la partecipazione degli operatori alle procedure di affidamento di...

martedì, 26 novembre 2019, 16:56

Nuovi arrivi sono previsti nella provincia di Lucca tra i medici di famiglia. In particolare dal 1° dicembre entreranno in servizio:- la dott.ssa Novella Santini per l'ambito territoriale di Lucca e Pescaglia con ambulatorio principale a Lucca (Via Roma - Corte Sbarra, 15)- la dott.ssa Giulia Marsalli per l'ambito territoriale...

martedì, 26 novembre 2019, 16:35

In merito alla segnalazione fatta da un cittadino residente nella zona, sui lavori per la mobilità lenta in via della Formica a San Concordio (interventi inseriti nei progetti Quartieri Social), l'amministrazione comunale tiene a precisare che quello che dal cittadino è stato definito come 'marciapiede' non è in realtà un...