Parte l’iter per l’approvazione del piano annuale di bonifica del Consorzio per il 2020

giovedì, 7 novembre 2019, 12:43

Aumento della manutenzione ai corsi d’acqua, senza prevedere alcun incremento del contributo di bonifica richiesto ai cittadini. Più investimenti per le escavazioni degli alvei. Maggiore attenzione per gli interventi – realizzati in collaborazione con le Università- che mirano alla rimozione preventiva delle alghe e delle piante d’acqua aliene ed infestanti, purtroppo sempre più presenti nei nostri canali, con tecniche che ne evitino la diffusione. Potenziamento del piano di manutenzione delle opere idrauliche e della collaborazione con le associazioni per il presidio e la vigilanza. E l’obiettivo, articolato ed ambizioso, di costruire per ogni fiume e rigagnolo una vera e propria “carta d’identità”: uno strumento, cioè, che raccolga tutte le informazioni che riferiscono a quel canale, in modo di poter scegliere il tipo di manutenzione più efficace e puntuale possibile.

Sono le principali caratteristiche della bozza del piano delle attività di bonifica del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord per il 2020: che è stato presentato durante l’ultima assemblea consortile e che, dopo un prezioso iter di condivisione e confronto (il documento è stato invitato anche a tutte le Amministrazioni comunali), tornerà nell'organo di amministrazione dell’Ente, per la sua approvazione.

Per l'Ente di bonifica il PAB è uno dei documenti principali perché racchiude tutti i lavori e gli interventi che interessano i corsi d'acqua e che saranno eseguiti nell'anno avvenire.

"Incorpora il cuore della attività che svolgiamo sul territorio, la manutenzione ordinaria, quell'attività regolare che passa in rassegna i corsi d'acqua e che proprio per questo rappresenta la delicata azione di prevenzione contro il rischio idraulico - spiega il presidente Ismaele Ridolfi - Un documento strategico che proprio per questo è necessario che sia condiviso con tutti i soggetti interessati: Istituzioni, amministrazioni comunali e cittadini, che in questa fase sono chiamati a presentare osservazioni".

Andando nello specifico, territorio per territorio, la proposta del Piano mette in programma, tra le altre cose: per Massa e Carrara, la previsione di un terzo sfalcio (uno in più, quindi, rispetto ai due fino ad oggi previsti) nelle aree urbane di Massa e Carrara, assicurando che il materiale di sfalcio non finisca nelle spiagge; per la Lucchesia, la previsione della manutenzione permanente di tutto il Pubblico Condotto; per la Versilia, l’estensione dello studio sull'incidenza della vegetazione sul deflusso delle acque, avviato con l’Università di Firenze.

Il Piano resterà quindi in visione per le osservazioni e tornerà agli amministratori per l'adozione cui seguirà l'approvazione definitiva della Giunta Regionale.