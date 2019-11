Photolux 2019, the weekly agenda: 22 - 24 novembre

giovedì, 21 novembre 2019, 12:47

Photolux Festival, main weekend 22 - 24 novembre. Ecco il programma:



VENERDì 22 NOVEMBRE

Auditorium SAN MICHELETTO [Via San Micheletto, 3]

16:00 / 18:00 | 'Dialogo sul paesaggio' con Massimo Siragusa, in collaborazione con Sony.

Biblioteca AGORÀ [ Via delle Trombe, 6 ]

17:00 | Presentazione del volume Gli Ultrauomini, Terrestri d'Italia in contatto con altre dimensioni (CTRL books) con l'editore Nicola Feninno e Michela Benaglia, autore del progetto fotografico 'il Selvaggio, il Folle e l'Orso', che accompagna il libro. Modera Chiara Ruberti

18:00 | Presentazione del volume Gli Immortali, edito da Il Saggiatore, con l'autore Alberto Giuliani. Modera Chiara Ruberti.



SABATO 23 NOVEMBRE

Lu.C.C.A. MUSEUM [Via della Fratta, 36]

12:00 | Presentazione del libro Eros (Artphilien Editions) con l'autore Bruno Cattani

TALK – Auditorium San Micheletto [Via San Micheletto, 3]

15:00 | Presentazione del libro Omo Change (FotoEvidence Press) con l'autore Fausto Podavini e l'editrice Svetlana Bachevanova. Modera Dario Orlandi

16:00 | L'esplorazione spaziale: la storia e i progetti futuri della ricerca italiana | con Pietro Bandini, Andrea Pacifici e Paolo Moncini. modera Paolo Masini

17:00 | Presentazione della shortlist del PhotoBoox Award 2019. A seguire presentazione del progetto vincitore Deep in their roots, all flowers keep the light, con l'autrice Anna Maria Antoinette D'Addario, in conversazione con l'editore Eva-Maria Kunz(ceiba editions). Modera Benedetta Donato

18:00 | Presentazione del primo anno di attività di Photolux Magazine, con lo staff di redazione

DOMENICA 24 NOVEMBRE

Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini [Piazza del Suffragio, 6]

11:30 | MONDI | Le musiche di Beethoven e Rachmaninoff eseguite dai musicisti Simone Rugani, Daniele Sabatini e Giovanni Inglese

Lu.C.C.A. MUSEUM [Via della Fratta, 36]

12:00 | Presentazione del libro Petrus (Kehrer Verlag) con l'autore Francesca Catastini in dialogo con Chiara Ruberti

TALK – Auditorium San Micheletto [Via San Micheletto, 3]

14:00 | La fotografia di viaggio con Michele Dalla Palma e Edoardo Agresti, fotografi ed esperti Kel 12 e National Geographic Expeditions [in collaborazione con Kel 12]

15:00 | Presentazione del libro Moon Atlas (Damiani), con l'autore Luca Missoni e il curatore Maurizio Bortolotti. Modera Dario Orlandi

16:00 | David Appleby in conversazione con Dario Orlandi racconta il suo lavoro "Behind The Wall"

17:00 | Dario Mitidieri in conversazione con Renata Ferri racconta il suo reportage da Piazza Tienanmen. Modera: Enrico Stefanelli

18:00 | Romano Cagnoni: La rivelazione umana | con Francesco Cito, Bruno Segre e Patricia Franceschetti. Modera Enrico Stefanelli