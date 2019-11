Porcari celebra la giornata contro la violenza di genere

mercoledì, 20 novembre 2019, 14:53

Una due giorni dedicata alle donne, per ribadire ancora una volta che la violenza di genere rappresenta un delitto odioso che questa società può e deve sconfiggere. Porcari celebra il 25 novembre con uno spettacolo dedicato ai ragazzi delle scuole, ma aggiunge una manifestazione-evento, in programma domenica 24 novembre, per alleggerire una tematica così forte e dare un taglio più leggero ma decisamente concreto.

Si chiama "Svuota l'armadio e non solo" e si terrà al centro commerciale La Torretta con la regia del gruppo "Donne in Movimento", il patrocinio dell'amministrazione comunale e il contributo dell'associazione dei commercianti "Porcari Attiva". Dalle 11 alle 16.30, con orario continuato, si terrà l'asta di beneficenza con gli esercenti porcaresi che hanno svuotato i magazzini per mettere in vendita la loro merce. L'intero ricavato sarà devoluto al centro antiviolenza "La Luna", che da anni si batte a difesa delle donne che subiscono maltrattamenti soprattutto tra le mura domestiche. A seguire è previsto un aperitivo offerto dagli stessi commercianti.

"È un'idea nata a Lucca da una privata cittadina, Cinzia Sodini, che noi facciamo nostra per dare a questa giornata di impegno civile e di riflessione un taglio più leggero ma concreto - spiega la consigliera delegata alle Pari Opportunità Francesca De Toffol - e abbiamo scelto di ambientarlo al centro La Torretta per valorizzare una zona di shopping meno centrale del paese. Sono felice che le Donne in Movimento di Porcari abbiano accolto con entusiasmo il progetto aiutandoci a svilupparlo con il prezioso sostegno dei commercianti. Si tratta di un gruppo di donne unito e molto attivo, al quale vorremmo dare una vera e propria forma giuridica entro l'8 marzo prossimo, giorno della festa delle donne".

"Abbiamo unito un momento di riflessione per i nostri ragazzi delle scuole ad una iniziativa più leggera ma di grande sostanza - aggiunge l'assessore alla Cultura Roberta Menchetti - e ringrazio il gruppo Donne in Movimento e i commercianti porcaresi che con il loro fattivo contributo hanno reso possibile questa bella iniziativa".

Il programma delle manifestazioni in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne si conclude proprio lunedì 25 con uno spettacolo teatrale rivolto agli studenti, scritto, diretto e interpretato da Michela Innocenti. Un testo di teatro di narrazione, che la vedrà sul palco da sola per dialogare con i ragazzi in modo interattivo. "Parlerò loro di violenza di genere attraverso storie vere - racconta l'autrice -, ma affronterò anche tutte le problematiche relazionali che investono questa fascia di età soprattutto in ambiente scolastico, come bullismo e cyberbullismo".

Allo spettacolo assisteranno circa 90 ragazzi di quattro classi della scuola media E. Pea.