Premio letterario nazionale "Carlo Piaggia" all'Auditorium Agorà

Altre notizie brevi

venerdì, 15 novembre 2019, 14:15

«Musei statali lucchesi di Villa Guinigi e Palazzo Mansi: ecco i primi passi per la loro valorizzazione e il loro inserimento nel circuito #domenicalmuseo da cui al momento sono esclusi per mancanza di personale. A seguito dell’approvazione della mia mozione in Consiglio regionale, nel settembre scorso, finalmente è arrivata da...

venerdì, 15 novembre 2019, 13:13

Prosegue “Mutatas Dicere Formas” - Lettura delle Metamorfosi di Ovidio nella traduzione di Vittorio Sermonti, organizzata dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno del Comune di...

venerdì, 15 novembre 2019, 13:03

La Città di Lucca si mobilita per Liliana Segre: nelle ultime settimane al centro di vergognose minacce, che hanno comportato la necessità di assegnare una scorta che vigili sugli spostamenti della senatrice a vita, sopravvissuta al campo di concentramento Auschwitz-Birkenau.

venerdì, 15 novembre 2019, 12:24

"Si potrebbe dire che "il lupo perde il pelo ma non il vizio" - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - in merito ad una recente esternazione dell'Assessore Bugli che ha candidamente dichiarato di voler allargare il campo di coloro i quali godranno di un sostegno economico(tramite...

venerdì, 15 novembre 2019, 12:23

La prima visione della settimana al Cinema Artè di Capannori è Gli uomini d'oro, noir diretto dal regista Vincenzo Alfieri con un cast comprendente Fabio De Luigi e Edaordo Leo impegnati in ruolo drammatici fuori dagli schemi delle loro abituali performance in commedie di successo.Di seguito orari e scheda del...

venerdì, 15 novembre 2019, 12:14

I Buoni Fruttiferi Postali e i Libretti Postali restano tra le forme di risparmio più amate dagli italiani, e la provincia di Lucca ne offre conferma con oltre 550.000 sottoscrizioni.

venerdì, 15 novembre 2019, 11:09

"Quella del mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti precari in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 è una questione ormai annosa che auspichiamo possa essere definitivamente affrontata e risolta all'interno del percorso di conversione in legge del Decreto Scuola, che avvierà il suo iter in...

venerdì, 15 novembre 2019, 10:58

Le calzature made in Italy attraggono i mercati esteri: nei primi sei mesi del 2019 l'export italiano del comparto ha registrato un significativo +7,1% in valore (il prezzo medio ha raggiunto la cifra di 47,55 euro/paio, +8,2%).

giovedì, 14 novembre 2019, 20:31

E' entrato da solo, con il volto travisato e armato di taglierino, all'interno di un negozio di abbigliamento sulla via Pesciatina per rapinarlo. E' successo oggi. Da una prima e sommaria ricostruzione, pare che il malvivente si sia diretto verso il bancone, dove si trovava la dipendente dell'attività, ed abbia...

giovedì, 14 novembre 2019, 19:28

Una ventina di famiglie che risiedono nella parte alta di via Forabosco a Porcari potranno collegarsi alla rete del gas metano. Lo comunica l'amministrazione comunale per bocca dell'assessore ai Lavori Pubblici Franco Fanucchi.