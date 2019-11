Premio Tobino 2019 per le scuole, il bando prorogato al 30 novembre

lunedì, 18 novembre 2019, 14:03

Negli Istituti di Istruzione di II grado, il concorso è costituito da due percorsi a scelta degli studenti: laboratorio di scrittura creativa e laboratorio di lettura espressiva: invito alla lettura dell'opera di Mario Tobino

Il laboratorio di scrittura creativa è diventato un animato e innovativo polo di formazione, rivolto agli studenti che sono spinti dalla passione di scrivere storie. Attraverso un metodo didattico innovativo, gli studenti hanno la possibilità non soltanto di conoscere i principali strumenti tecnici e professionali della scrittura creativa, ma di essere in grado di trasformare le idee in un racconto e di migliorare il loro rendimento scolastico, di sviluppare le conoscenze linguistiche e la creatività verbale acquisendo così specifiche tecniche narrative necessarie alla stesura di un testo narrativo.

Nel percorso del laboratorio di lettura l'obiettivo è quello di ricuperare l'oralità della letteratura e di ridare importanza alla lettura espressiva – altra cosa rispetto all'interpretazione attoriale – cioè a una lettura che faccia emergere tutta la bellezza di un testo attraverso il susseguirsi di suoni, pause, silenzi, intonazioni, cogliendo perciò il suo ritmo interno, ma favorendone al contempo la comprensione dei significati, palesi e nascosti.

In particolar modo per gli studenti delle scuole superiori, in entrambi i percorsi il Premio è un'opportunità per migliorare le competenze comunicative e linguistiche.

Negli Istituti di Istruzione di I grado e nelle scuole Primarie questi interventi si realizzano invece attraverso una mappa della città di appartenenza della scuola creata attraverso la lettura di brani tratti dalle opere di Mario Tobino. Partendo da uno dei luoghi cari a Tobino e conosciuto dagli studenti, si dovranno individuare gli elementi importanti della comunità a cui dare importanza e rispondere a domande che descrivano quali sono stati i caratteri dei luoghi di Mario Tobino (paesaggi, alberi, case, strade, personaggi, saperi, storie ecc.) perché sono significativi, cosa non esiste più e cosa vorremmo conservare o trasformare di questa memoria.

Obiettivi del progetto: favorire la conoscenza di Mario Tobino e del territorio dove ha vissuto e lavorato, attivare attraverso la scuola processi di partecipazione e capacità di relazioni sociali.

Bandi scaricabili su: www.fondazionemariotobino.it