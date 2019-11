Programmazione cinema Artè di Capannori 16-18 novembre

venerdì, 15 novembre 2019, 12:23

La prima visione della settimana al Cinema Artè di Capannori è Gli uomini d'oro, noir diretto dal regista Vincenzo Alfieri con un cast comprendente Fabio De Luigi e Edaordo Leo impegnati in ruolo drammatici fuori dagli schemi delle loro abituali performance in commedie di successo.



Sabato 16 novembre 2019 ore 20.00 e 22.00Domenica 17 novembre 2019 ore 17.30 e 20.00Lunedì 18 novembre 2019 ore 21.00



GLI UOMINI D'ORO

di Vincenzo Alfieri – Italia, 2019 – 110' con Fabio De Luigi, Edoardo Leo, Giampaolo Morelli, Giuseppe Ragone, Mariela Garriga, Matilde Gioli, Susy Laude, Gian Marco Tognazzi



Luigi (Giampaolo Morelli) è un impiegato postale con la passione per il lusso e per le belle donne. Una notte incontra Anna (Matilde Gioli), ma dovrà rinunciare a lei per organizzare una rapina al furgone portavalori che guida tutti i giorni. Per riuscire nell'impresa avrà però bisogno di alcuni complici: il suo migliore amico Luciano (Giuseppe Ragone) e il collega Alvise (Fabio De Luigi), ritratto dell'uomo medio tutto casa e famiglia. Pian piano entrerà a far parte della banda anche un ex pugile, il Lupo (Edoardo Leo). Nonostante il piano ben congegnato, gli aspiranti rapinatori dovranno accorgersi che il crimine è un gioco davvero pericoloso, non adatto a tutti. La storia si ispira ad un fatto realmente accaduto, che ha colorato di noir la cronaca torinese di qualche anno fa.