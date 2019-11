Proiezione film 'Gesù è morto per i peccati degli altri' ad Artè

mercoledì, 13 novembre 2019, 11:12

Venerdì 15 novembre alle ore 21.00 (ad ingresso libero) ad Artè nell'ambito della rassegna "Wonder women" curata da SPAM! sarà proiettato il film "Gesù è morto per i peccati degli altri" dell'artista e regista Maria Arena.

"Gesù è morto per i peccati degli altri" racconta la vera storia dei trans, dei travestiti e delle prostitute che vivono a Catania, nel quartiere di San Berillo, il quartiere delle buttane, un pugno di strette vie in rovina che fino agli anni '50 erano il cuore commerciale e artistico della città. Per i sette protagonisti del documentario la quotidiana attesa dei clienti è segnata dai ritmi delle feste popolari dedicate a Santi e Madonne. Come novelle Samaritane, le buttane di San Berillo raccontano il loro incontro con la parola di Gesù Cristo e senza vergogna parlano di fede e prostituzione.



Prodotto dalla Invisibile Film, da Maria Arena e da Josella Porto, sostenuto anche da un crowdfunding internazionale, il documentario si avvale di una colonna sonora affidata a musicisti catanesi che conoscono e vivono il quartiere di San Berillo. Sotto la direzione artistica di Stefano Ghittoni, troviamo i brani inediti di Cesare Basile, Agostino Tilotta e Pippo Rinaldi Kaballà e i brani di Uzeda e Turi Zinna. Distribuzione Berta Film.

Il film, ha ricevuto diversi premi: Menzione speciale della giuria a Sciacca Film Fest 2015; Premio "Rosebud opera prima'' a Maria Arena al 20° CostaIblea Film Festival; Premio Marcella Di Folco al 1°Divine Queer Film Festival, Torino 2015.

Alla serata, realizzata in collaborazione tra SPAM! e il Comune di Capannori, sarà presente Maria Arena che introdurrà il film e illustrerà un suo nuovo film documentario "Il terribile inganno", dedicato al femminismo contemporaneo", progetto che è possibile sostenere attraverso un crowdfunding (maggiori info su www.spamweb.it/it e nell'evento FB).

La rassegna "Wonder women", curata e realizzata da ALDES, con il patrocinio e la collaborazione dei Comuni di Lucca e Capannori, e il sostegno di Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Repulp, è un tributo a tutte le donne che hanno avuto la tenacia, il talento e la fortuna necessarie ad emergere e lasciare un segno nella storia delle arti e del pensiero.

Ingresso libero - info: TEL. 3483213504 - residenze@spamweb.it - info@spamweb.it

Maria Arena è nata a Catania ma vive a Milano dove si è laureata in Filosofia e diplomata in Regia alla Scuola Civica di Cinema. Regista e autrice di cortometraggi (Prima della prima, Ceremony, Deserto Grigio, Io/la religion del mio tempo, Perfection, Viaggiatore Solitario), videoclip (Mario Biondi, Mario Venuti, The Dining Rooms, Peter Sellers and THP, Cesare Basile), installazioni video (Spazi e architetture nell'Europa delle città, Due o tre cose che so di lei, FraLeMura), spettacoli teatrali e performance (Camera del sonno, Promise, Io ho fatto tutto questo/dedicato a Goliarda Sapienza, Democrazia, Del Purgatorio, De Cinere). Insegna "Linguaggi e Tecniche dell'Audiovisivo" presso l'Accademia di Belle Arti di Catania dal 2004, di Brera a Milano dal 2002, di Palermo dal 2015 al 2017. "Gesù è morto per i peccati degli altri" è il suo primo film lungometraggio.