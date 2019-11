Prosegue “Mutatas Dicere Formas” - Lettura delle Metamorfosi di Ovidio

Altre notizie brevi

venerdì, 8 novembre 2019, 16:53

Sarà lo psicanalista Massimo Recalcati il prossimo ospite del ciclo di incontri Conversazioni in San Francesco, voluto e organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. La conferenza, intitolata La tentazione del muro, si terrà venerdì 15 novembre, alle 21.'Conquiste.

venerdì, 8 novembre 2019, 16:08

Domenica 10 novembre alle 17, presso il Teatro del Giglio, si terrà la cerimonia conclusiva delle celebrazioni per il 70° della Confartigianato di Lucca.

venerdì, 8 novembre 2019, 15:23

I consiglieri e gli assessori del Partito Democratico di Capannori (Silvia Amadei, Guido Angelini, Ilaria Carmassi, Davide Del Carlo, Giordano Del Chiaro, Laura Lionetti, Lia Miccichè e Mauro Rocchi) esprimono la propria vicinanza e solidarità alla senatrice Liliana Segre."Un Paese in cui una donna di 89 anni - affermano -,...

venerdì, 8 novembre 2019, 15:04

Necci e frittelle con ricotta o Nutella sono le specialità che si potranno gustare domenica 10 novembre dalle ore 15.30 alla "Festa della farina dolce" che si terrà nei locali parrocchiali di Segromigno in Monte. L'iniziativa è promossa dai Donatori di sangue "Fratres" di Segormigno in Monte in collaborazione con...

venerdì, 8 novembre 2019, 13:49

«Creare occupazione, agevolare sviluppo e impresa, tendere una mano alla rete di pmi, sburocratizzare, alleggerire la pressione fiscale, riordinare il sistema pensionistico: all'iniziativa di stamani al Teatro del Giglio di Lucca organizzata da Conflavoro ho ritrovato tutti questi temi che sono tutti i temi al centro dell'iniziativa di Forza Italia...

venerdì, 8 novembre 2019, 13:10

La visita comprende un percorso esterno del complesso dell'ex manicomio, un percorso all'interno nelle zone agibili (giardino della direzione, chiostro del pozzo, chiostri della divisione femminile e maschile, chiesa, camerata, cucine, sala pittura e sala radiologica) ed un percorso espositivo presso la restaurata Casa Medici sede della Fondazione che comprende:...

venerdì, 8 novembre 2019, 13:10

«E’ una cosina facile facile: se gli agenti di polizia locale hanno compiti di pubblica sicurezza per la legge, allora devono anche essere inclusi nelle convenzioni come quella fra Regione e Trenitalia al pari degli altri corpi di pubblica sicurezza.

venerdì, 8 novembre 2019, 12:46

Arriva anche nella zona di Lucca The Irishman, il nuovo film di Martin Scorsese, prodotto da Netflix, con cast d'eccezione composto da Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci e Harvey Keitel.

giovedì, 7 novembre 2019, 19:23

Con un minuto di silenzio dedicato alla memoria dei tre vigili del fuoco morti ad Alessandria si è aperta la seduta del consiglio comunale di Lucca odierna.

giovedì, 7 novembre 2019, 15:29

«Ora la sinistra rossa e rosé non giochi a fare quella di lotta e di governo: Rossi e Saccardi pari sono nelle responsabilità che hanno portato il sistema salute toscano al tracollo e in particolare sull’infausta riforma sanitaria del 2015.