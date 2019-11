"Provincia civica e democratica con Menesini": la lista che sostiene la candidatura del sindaco Menesini alla Provincia

lunedì, 25 novembre 2019, 16:15

"Provincia civica e democratica con Menesini": questo il nome della lista che le forze politiche di centrosinistra hanno composto per sostenere la candidatura del presidente Menesini, che corre per il secondo mandato a Palazzo Ducale.

Su 12 candidati in lista ben 5 sono sindaci in carica, a dimostrazione che per il centrosinistra le funzioni ancora in capo alla Provincia sono funzioni importanti, in quanto temi come scuole e strade sono temi che stanno particolarmente a cuore ai cittadini.

"Sono molto soddisfatto della lista civica e democratica che è stata formata a mio sostegno – dice il presidente di Provincia Luca Menesini –. Per questo ringrazio tutte le persone che ci hanno lavorato, a cominciare dal segretario del Pd territoriale Mario Puppa. Ringrazio anche tutte le liste civiche che hanno condiviso e contribuito a questo percorso e le forze civiche della sinistra che hanno rinnovato la loro fiducia nella mia persona. Come è nel mio stile, già da adesso garantisco anche a quei territori che non hanno un rappresentante in lista la massima attenzione da parte del presidente. Sarà mia cura, infatti, seguire tutti gli interventi necessari per rispondere ai bisogni che sindaci o assessori presenteranno nell'interesse dei cittadini. Sebbene sia un'elezione di secondo livello, mai dobbiamo dimenticare che la Provincia è un'istituzione e il suo obiettivo è servire prima di tutto i cittadini. Io e tutte le persone candidate in lista abbiamo ben chiaro questo e quindi lavoreremo nell'interesse di cittadini e territori con passione, concretezza e competenza".

Questi i nomi dei 12 candidati nella lista "Provincia civica e democratica con Menesini": Patrizio Andreuccetti, sindaco di Borgo a Mozzano; Valeria Bertei, assessore di Piazza al Serchio; Andrea Bonfanti, sindaco di Pescaglia; Andrea Carrari, sindaco di Piazza al Serchio; Zelmiro Corti detto Mirio, consigliere comunale di Gallicano; Sara D'Ambrosio, sindaco di Altopascio; Leonardo Dinelli, consigliere comunale di Lucca; Catia Intaschi, consigliera comunale di Stazzema; Maria Teresa Leone, consigliera comunale di Lucca; Iacopo Menchetti, consigliere comunale di Camaiore; Roberta Menchetti, assessore di Porcari; Maurizio Verona, sindaco di Stazzema.