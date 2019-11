Rapina un negozio di abbigliamento: caccia al malvivente

Altre notizie brevi

Una ventina di famiglie che risiedono nella parte alta di via Forabosco a Porcari potranno collegarsi alla rete del gas metano. Lo comunica l'amministrazione comunale per bocca dell'assessore ai Lavori Pubblici Franco Fanucchi.

Un grave lutto ha colpito il mondo della Lucchese. Dopo una malattia è deceduta oggi, giovedì 14 novembre, la signora Monica Moreno moglie di Enzo Biato, portiere rossonero nella stagione 1996-97 e poi allenatore dei portieri della Lucchese dal 2015 alla stagione 2018-2019.

Lucca aderisce alla campagna di sensibilizzazione sulla prematurità infantile. Da domani sera (15 novembre) e fino al 21 novembre porta Elisa sarà illuminata di viola, in occasione della Giornata mondiale della prematurità, che si celebra ogni anno il 17 novembre.

Il presidente del consiglio comunale Francesco Battistini e i consiglieri di maggioranza Claudio Cantini, Teresa Leone, Leonardo Dinelli, Renato Bonturi, Daniele Bianucci, Pilade Ciardetti, Lucio Pagliaro, Francesca Pierotti, Roberto Guidotti, Chiara Martini, Cristina Petretti, Francesco Lucarini, Silvia Del Greco, Jacopo Massagli, Gianni Giannini, Andrea Giovannelli hanno ieri (13 novembre) depositato...

La comunità di Vorno commemorerà i propri caduti in guerra domenica 17 novembre con una iniziativa promossa dal Circolo culturale e ricreativo di Vorno in collaborazione con il Comune.

«E' inutile che le istituzioni e i loro rappresentanti di Pd e sinistra, dall'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli in giù, vengano a far passerella per inaugurare bus a spruzzolini di pochi mezzi qui e lì, come i 9 del dicembre scorso, se poi 50 studenti vengono lasciati a piedi...

Tutti invitati all'inaugurazione della "Mostra dell'Ingegno" che si terrà lunedì 18 novembre alle ore 16.30 presso la Biblioteca San Giorgio a Pistoia.

Un'intensa perturbazione, anche temporalesca, interesserà la Toscana nella giornata di domani, venerdì, 15 novembre. Per questo la Sala operativa unificata ha emesso un codice arancione dalla mezzanotte di stasera fino alle 18 di domani su Arcipelago, aree costiere e zone limitrofe, grossetano, senese, aretino e un codice giallo sul resto...

Un importante corso di aggiornamento organizzato dall’Ordine dei medici della Provincia di Lucca è in programma Sabato 16 ottobre presso la Sala CIAF - Biblioteca Comunale di Gallicano.

Sarà disponibile anche la Cappella Guinigi per assistere alla Conversazione con Massimo Recalcati in programma domani, 15 novembre, alle ore 21, nell’ambito del ciclo di Conversazioni in San Francesco.