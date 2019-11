Ricci (FdI): "Una vittoria l'istituzione della figura del garante delle persone con disabilità"

venerdì, 22 novembre 2019, 16:29

In relazione alla decisione dell'amministrazione di istituire finalmente la figura del garante dei diritti per le persone con disabilità, il coordinatore di Fratelli d'Italia a Capannori Paolo Ricci precisa: "Dopo le nostre richieste, prima in campagna elettorale e poi a mezzo stampa, per l'istituzione di una persona che potesse garantire pari opportunità alle persone disabili - presentate poi in consiglio tramite il nostro consigliere comunale Matteo Petrini – siamo estremamente contenti che l'amministrazione abbia deciso per la sua istituzione, soprattutto perché da adesso queste persone e le loro famiglie si sentiranno meno sole.

Il garante sarà una figura che avrà il compito di monitorare e stimolare iniziative e provvedimenti per tutelare i diritti dei disabili, come l'accessibilità dei luoghi pubblici e delle strutture e le tematiche del lavoro, nonché di promuovere azioni per la diffusione della cultura dei diritti e dell'inclusione sociale

Finalmente un importante passo avanti è stato fatto – conclude Ricci - : non ci fermeremo nella battaglia per chi ha bisogno di aiuto e tutela".